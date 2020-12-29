Предпринимательская уверенность вернулась на докризисный уровень

Индекс предпринимательской уверенности Росстата, рассчитанный по опросам 3,8 тыс. крупных и средних компаний в обработке и добыче, в декабре с учетом сезонности фактически достиг докризисного уровня конца 2019-го — начала 2020 года в обоих секторах, оставаясь, впрочем, в отрицательной области (см. график).

Так как составляющие индекса статистиками со снятой сезонностью не приводятся, судить о движущей силе такого восстановления сложно. Подсказкой могут служить свежие данные декабрьских опросов промышленников Института Гайдара. Согласно им, в декабре темпы прироста спроса после очистки от сезонности ускорились еще на два пункта и достигли значений, которые не регистрировались опросами с 2010 года, продолжив восстановление после паузы августа—октября. Это на фоне сокращающихся запасов стимулирует выпуск.

Между тем ожидания промышленников в декабре 2020 года ухудшились: по оценкам ИЭП, глубина спада сопоставима с провалом в апреле (см. “Ъ” от 28 декабря). «Декабрьский провал прогнозов спроса и планов выпуска относится, скорее всего, только к январю 2021 года, который может оказаться очень сложным в результате наложения на традиционные общенациональные каникулы нарастающих противоэпидемических ограничений и непредсказуемой после возврата на рабочие места туристов динамики заболеваемости»,— полагает автор исследования ИЭП Сергей Цухло.

Отметим, что в ИЭП не исключают, что в январе 2021 года ожидания промышленников могут заметно улучшиться, в пользу чего свидетельствуют рост найма новых работников и остановка в ухудшении инвестиционных планов. Заметим, что в декабрьском обзоре экономики ЦБ констатирует: «Хотя ухудшение эпидемической обстановки, частичный возврат ограничений и слабый внешний спрос оказывают сдерживающее влияние на деловую активность, его масштаб существенно меньше, чем во втором квартале, что связано с точечным характером ограничительных мер и адаптацией граждан и предприятий к новым условиям». Аналитики Банка России ожидают, что устойчивый рост экономики возобновится весной 2021 года «по мере нормализации ситуации с заболеваемостью» и составит 3–4%.

Алексей Шаповалов