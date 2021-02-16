Мосгордума отказывается от бюджета

В среду, 17 февраля, Мосгордума рассмотрит проект постановления, меняющего организацию работы столичного парламента. В понедельник документ одобрила комиссия по регламенту. В случае принятия документа депутаты потеряют право утверждать структуру аппарата Мосгордумы и ее бюджет. Кроме того, из регламента заседаний МГД исчезнет пункт об обязательной деcятиминутке в конце пленарных заседаний, отведенной на обращения, заявления и объявления депутатов. Депутат от КПРФ Елена Шувалова опасается, что теперь в руководство управлений аппарата думы будут ставить «своих людей», но автор документа единоросс Александр Семенников отмечает, что изменения, наоборот, призваны отделить хозяйственную деятельность думы от политики.

Комиссия Мосгордумы (МГД) по законодательству, регламенту, правилам и процедурам в понедельник, 15 февраля, одобрила проект постановления, вносящий ряд новшеств в хозяйственную деятельность городского парламента. Документ усиливает роль главы аппарата МГД: он получит право утверждать его структуру без одобрения депутатов. Кроме того, постановление также лишает депутатов столичного парламента права утверждать смету расходов МГД, этим также будет заниматься аппарат столичного парламента.

Напомним, в этом году на деятельность Мосгордумы в столичном бюджете заложено 1,82 млрд руб., что на 491 млн руб. меньше, чем в 2020 году (более 2,3 млрд руб.).

Проект постановления также дает председателю МГД возможность в случае возникновения беспорядка на заседании объявить перерыв не на 30 минут, как сейчас, а на два часа. Председатель сохраняет право прекращать заседание, если порядок восстановить не удается. Отметим, что с усилением оппозиции в новом созыве Мосгордумы пленарные заседания стали гораздо более продолжительными, а дискуссии депутатов — более оживленными. При этом за второй год работы Мосгордумы VII созыва председатель ни разу не прекращал заседание из-за беспорядка.

Кроме того, одобренный проект постановления вносит ряд поправок в регламент МГД о порядке проведения пленарных заседаний. В случае его принятия, отменяется норма о выделении последних десяти минут каждого пленарного заседания на заявления, обращения и объявления депутатов.

Обсуждение проекта сопровождалось оживленной дискуссией. Депутат от КПРФ, член комиссии Елена Шувалова выразила опасения, что таким образом могут быть упразднены действующие управления аппарата, созданы новые и в руководство назначены «свои люди». Глава комиссии и автор документа Александр Семенников (ЕР) на это заявил, что аппарат Мосгордумы утверждается не только нормой в регламенте, но и множеством других нормативных актов. Господин Семенников заверил, что предлагаемые изменения, напротив, сделают аппарат думы независимым, так как для каких-либо изменений его руководителю не придется добиваться согласия представителей думского большинства, что сделает работу аппарата более эффективной. По его мнению, хозяйственная часть работы МГД должна быть лишена политического давления.

«Почему вам мешают обращения депутатов от имени москвичей? Я понимаю, что в обшарпанном подъезде вы не живете, но, может, хоть таким образом вы хоть что-то услышите»,— снова возмутилась Елена Шувалова. По ее мнению, отмена десяти минут на депутатские заявления закрутит «крышку на кипящем котле».

На это депутат Семенников заявил, что прекрасно знает трудности жизни простых горожан, и почему-то рассказал, что бездомные справляли нужду у него под дверью, хулиганы разбивали стекла у него в машине, а грабители напали с ножом на его жену. По его словам, отмена десятиминуток в конце заседаний не запрещает выступления депутатов на свободные темы, а, наоборот, снимает ограничения на них.

Комиссия также одобрила проект постановления, внесенный депутатами от фракции «Яблоко»: он устанавливает предельные сроки рассмотрения законопроектов в комиссиях МГД. По мнению авторов документа, после его принятия предложенные оппозицией документы не будут «провисать месяцами». «Сейчас невозможно себе представить, чтобы в коммерческой организации на рассмотрение того или иного вопроса не устанавливались сроки»,— заявил “Ъ” лидер «Яблока» в Мосгордуме Максим Круглов. МГД рассмотрит оба постановления на пленарном заседании 17 февраля.

Елена Рожкова