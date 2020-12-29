Мосгордума начинает экономить

Комиссия Мосгордумы по экономической и социальной политике рассмотрит 29 декабря смету расходов на обеспечение деятельности столичного парламента на 2021 год. В наступающем году расходы Мосгордумы сократятся почти на полмиллиарда рублей, и это самое существенное уменьшение ее затрат с посткризисного 2015 года (тогда Мосгордума урезала свои расходы почти на 200 млн руб.). На запрос “Ъ”, с чем связано такое снижение расходов, в Мосгордуме не ответили, но в пояснительной записке к проекту постановления это связывается с передачей управления недвижимостью гордумы в профильное ГБУ мэрии. При этом расходы на деятельность депутатов, включая их зарплаты, вырастут в следующем году на 6,4 млн руб.

Расходы на деятельность Мосгордумы в 2021 году запланированы в объеме 1,82 млрд руб., что на 491 млн руб. меньше, чем годом ранее (в 2020 году расходы превышали 2,3 млрд руб.). Проект постановления о смете расходов столичного парламента на 2021 год размещен на его сайте. До этого Мосгордума так сильно сокращала свои затраты лишь в 2015 году, после кризисного 2014 года, с 1,71 млрд до 1,51 млрд руб. После этого расходы гордумы ежегодно росли, незначительно сократившись лишь в 2018 году — на 84 млн руб. к уровню 2017 года. А самый высокий прирост расходов был заложен в смете на 2020 год — на 624 млн руб. к уровню предыдущего года.

Несмотря на общее снижение расходов, траты на депутатскую деятельность, в которую в том числе входят зарплаты работающих на платной основе депутатов, вырастут на 6,4 млн руб., до 145 млн руб.

Напомним, размер индексации зарплат всех бюджетников в Москве в 2021 году составит 3,7%. Однако, как ранее пояснял источник “Ъ”, близкий к Мосгордуме, в эту сумму закладываются как оклад, так и различные премии, которые депутат может и не получить, а также расходы на иную депутатскую деятельность. Однако если из запланированной на оплату депутатского труда суммы в 145 млн руб. вычесть подоходный налог (13%) и уплату страховых взносов (общая ставка по Налоговому кодексу — 30%), то на выплаты депутатам приходится около 82 млн руб.

Напомним, на платной основе в Мосгордуме работают 15 из 44 депутатов. Это председатель парламента и его заместитель, а также руководители профильных комиссий. Всего в нынешней Мосгордуме 16 комиссий, десять из них возглавляют единороссы, в том числе две комиссии — спикер Мосгордумы Алексей Шапошников и одну — его заместитель Степан Орлов. Еще двумя комиссиями руководят представители лояльного «Единой России» депутатского объединения «Моя Москва». А руководство оставшимися четырьмя комиссиями поделили между собой представители оппозиции: две комиссии у КПРФ и по одной — у «Яблока» и «Справедливой России». Летом 2020 года скончался депутат от КПРФ, второй зампред Мосгордумы Николай Губенко, также работавший на платной основе (эта должность пока остается вакантной).

Избранные в 2019 году оппозиционные депутаты Мосгордумы неоднократно выступали за перевод на платную основу всех депутатов, но пока этого не произошло.

В то же время каждому депутату, вне зависимости от того, на платной основе он работает или нет, полагается примерно 600 тыс. руб. в месяц на оплату труда своих помощников: на эту сумму он может нанять от одного до четырех человек. Именно за махинации с оплатой труда помощников в октябре был осужден депутат от КПРФ Олег Шереметьев, работающий на бесплатной основе. Напомним, в октябре он был приговорен к двум годам условно за присвоение средств, выделенных ему на премирование особо отличившихся сподвижников. Как было установлено следствием, депутат Шереметьев регулярно подавал в аппарат Мосгордумы служебные записки, в которых сообщал о необходимости материально поощрить одну свою подчиненную, выполнявшую «наиболее сложные и ответственные задачи», но сам при этом имел доступ к ее счету и распоряжался этими средствами. По версии обвинения, депутат похитил в общей сложности 2,171 млн руб., злоупотребив при этом доверием бухгалтерии и аппарата Мосгордумы.

Основное сокращение расходов в 2021 году произойдет в части закупок Мосгордумой товаров, работ и услуг: затраты по этой статье уменьшатся на 486 млн руб. (67,1%) к уровню 2020 года, до 238 млн руб. Как отмечается в пояснительной записке к постановлению о смете, это связано с передачей управления объектами недвижимости и инженерно-коммунального хозяйства от гордумы к ГБУ мэрии в области эксплуатации недвижимости. На запрос “Ъ” с просьбой разъяснить, с чем связано общее снижение расходов почти на полмиллиарда рублей, в пресс-службе Мосгордумы прямо не ответили, пояснив, что вся необходимая информация прозвучит в ходе заседания профильной комиссии 29 декабря.

Елена Рожкова