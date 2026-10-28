Рябков рассказал о продолжающейся подготовке к переговорам по Украине
Российская сторона находится в фазе подготовки переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков на форуме «Россия — Африка».
«Насчет переговоров в Абу-Даби пока говорить преждевременно. Разумеется, предварительное понимание о том, что в ближайшей перспективе состоится такой контакт и Абу-Даби, как место его проведения тоже упоминалось, все это так»,— сказал господин Рябков (цитата по ТАСС).
Возобновление трехсторонних переговоров с участием представителей Москвы, Вашингтона и Киева запланировано на первую половину ноября в ОАЭ. Состав переговорщиков и точная дата встречи пока не определены. Основной темой станет обеспечение безопасности России и Украины после завершения боевых действий.