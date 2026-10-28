Рябков рассказал о продолжающейся подготовке к переговорам по Украине

«Насчет переговоров в Абу-Даби пока говорить преждевременно. Разумеется, предварительное понимание о том, что в ближайшей перспективе состоится такой контакт и Абу-Даби, как место его проведения тоже упоминалось, все это так»,— сказал господин Рябков (цитата по ТАСС).