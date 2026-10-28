В Челябинске обнаружены тела трех человек
Следственный отдел по Центральному району Челябинска СУ СК России по региону возбудил уголовное дело по факту обнаружения тел трех человек. Производство начато по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).
По данным следствия, днем 28 октября в микрорайоне Вишневая горка найдены тела мужчины, женщины и ее 15-летней дочери. На всех телах — признаки насильственной смерти.
На месте происшествия работают следователи и следователи-криминалисты регионального управления СКР. Сотрудники ведомства осматривают квартиру и проводят другие следственные действия, чтобы установить обстоятельства и причины трагедии.