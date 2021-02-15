Уголовному проступку дают новую попытку

Верховный суд (ВС) России направил в Госдуму законопроект о внесении изменений в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы РФ. Они направлены на дальнейшую гуманизацию уголовного судопроизводства: речь идет о замене уголовных наказаний другими мерами правового воздействия за десятки преступлений небольшой и средней тяжести, совершенных впервые, прежде всего в сфере экономики, а также несовершеннолетними. Отметим, что ВС уже вносил аналогичный законопроект в 2018 году, однако тогда он не прошел в значительной степени из-за критики правительства, которое и на этот раз нашло в инициативе Верховного суда недостатки. В свою очередь, в адвокатском сообществе к предлагаемым новшествам относятся с оптимизмом.

Направленный в Госдуму законопроект стал очередным шагом Верховного суда по гуманизации уголовного судопроизводства. В пояснительной записке к проекту указывается, что благодаря принятому 3 июля 2016 года закону о внесении поправок в УК и УПК, посвященных декриминализации законодательства и, в частности, введению в практику судебного штрафа, от уголовной ответственности были освобождены (с назначением судебного штрафа) более 50 тыс. граждан. При этом общая сумма штрафов составила 825 млн руб.

Вместе с тем количество лиц, осужденных за преступления небольшой тяжести, в том числе впервые, по-прежнему остается значительным.

Так, в 2019 году за преступления небольшой тяжести были осуждены 305 011 граждан (51% осужденных), из них 186 497 не были судимы.

В настоящее время, указывают авторы законопроекта, в УК насчитывается более 80 составов преступлений, за которые не предусмотрено наказание в виде лишения свободы, между тем число осужденных за эти преступления в 2019 году составило 28 969 человек. Свыше 15% из них приговоры были вынесены за преступления в сфере экономики.

В связи с этим Верховный суд предложил распространить понятие уголовного проступка на преступления небольшой тяжести против собственности и отдельные преступления небольшой и средней тяжести в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, не связанные с применением насилия либо с угрозой его применения, а равно с противоправной деятельностью организованных групп либо с причинением особо крупного ущерба или иных тяжких последствий.

Всего ВС предлагает отнести к категории уголовных проступков сразу более 100 составов преступлений, включая более полусотни — в сфере экономики, из них почти 30 — в сфере предпринимательской деятельности.

Изменения могут привести к освобождению от уголовной ответственности примерно 85 тыс. человек в год.

Помимо «предпринимательских» предлагается декриминализировать такие составы преступлений небольшой и средней тяжести, касающихся посягательств на собственность, как мелкие кражи и мошенничество (ч. 1 ст. 158 и ч. 1 ст. 159 УК РФ). В 2019 году по этим статьям были осуждены свыше 55 тыс. человек.

При этом важным нововведением станет освобождение даже от уголовного штрафа тех лиц, кто уже понес за свой проступок административную ответственность.

Нужно отметить, что речь идет главным образом о лицах, совершивших преступления впервые, то есть на момент совершения преступления не имеющих непогашенных судимостей.

Кроме того, при решении вопроса об освобождении от уголовной ответственности будут приниматься во внимание данные, характеризующие личность совершившего преступление. В частности, необходимым условием станет отсутствие судебных штрафов в течение последнего года. Во всех случаях виновный должен возместить причиненный им ущерб. В качестве наказания при освобождении от уголовной ответственности законопроект, в частности, предусматривает судебный штраф, общественные работы или ограниченно оплачиваемые работы.

Кроме того, ВС предлагает за незначительные и средней тяжести преступления, совершенные впервые, освобождать от уголовной ответственности несовершеннолетних, назначая им «принудительные меры воспитательного воздействия»: передачу под надзор родителей, заменяющих их лиц или специализированного государственного органа, ограничение досуга и установление особых требований к поведению несовершеннолетнего.

Важная оговорка заключается в том, что неисполнение назначенных за незначительные и средней тяжести преступления мер правового или воспитательного характера может привести к возобновлению уголовного преследования виновного.

Отметим, что законопроект об уголовном проступке уже поступал в Госдуму в конце 2018 года. Но обсуждение прекратилось уже на уровне комитета по госстроительству и законодательству. Против законопроекта ВС тогда высказалось правительство: министры отметили, что предлагаемые изменения не согласуются со ст. 52 Конституции, потому что не учитывают интересы потерпевших, которым причинят вред в результате уголовного проступка.

И на этот раз правительство критически подошло к законопроекту Верховного суда. В частности, в своем отзыве оно указало, что некоторые предлагаемые нововведения могут привести к снижению уровня экономической безопасности государства. Вновь правительство указало на недостаточно, по его мнению, проработанные нормы защиты прав потерпевших от уголовных проступков. Нецелесообразным правительство считает и предлагаемое Верховным судом отнесение к проступкам незаконного получения и разглашения сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну (ст. 183 УК РФ), а также целого ряда других составов преступлений.

В свою очередь, в адвокатской среде к инициативе ВС относятся позитивно.

«Введение института уголовного проступка является вынужденной и обоснованной реакцией государства на десятилетиями существовавшее карательное воздействие в отношении лиц, впервые преступивших уголовный закон,— сказал “Ъ” советник Федеральной палаты адвокатов (ФПА) РФ Евгений Рубинштейн.— Единственная реакция государства в виде наказания и клеймения (судимости) рано или поздно дала бы обратный эффект: криминализация населения, распространение криминальной идеологии среди несовершеннолетних и, как следствие, смещение ценностей. Постепенно государство "нащупывало" иные виды реакции на преступления — освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением, деятельным раскаянием, возмещением ущерба и т. п. Анализ судебной статистики показал, что такая форма реагирования имеет положительное влияние на лиц, впервые совершивших преступления небольшой и средней тяжести. Поэтому закономерным развитием этого гуманистического подхода стал институт уголовного проступка. Представляется, что положительный эффект от его применения мы увидим в первые два-три года. Но самое важное: этот институт может иметь отдаленные последствия — изменение вектора обвинительного уклона в уголовном судопроизводстве, уменьшение влияния правоохранительных органов на бизнес и переосмысление критериев эффективности работы правоохранительной системы».

Александр Александров, Сергей Сергеев