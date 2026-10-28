Euronews назвал возможного переговорщика от Европы на встрече по Украине

«Мы твердо привержены не только прекращению войны, но и достижению справедливого и прочного мира. Это наша цель, и именно такой позиции мы придерживаемся на текущих переговорах»,— сказал неназванный представитель ЕК. Как отмечает Euronews, Брюссель впервые открыто заявил о намерении провести переговоры в многостороннем формате, чтобы «европейцы, украинцы, американцы и россияне одновременно сидели за одним столом».