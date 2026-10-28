Euronews назвал возможного переговорщика от Европы на встрече по Украине
Euronews: соратник фон дер Ляйен может поучаствовать в переговорах по Украине
Еврокомиссия (ЕК) и Европейский совет готовят совместную группу высокопоставленных чиновников для участия в переговорах по Украине в Абу-Даби, сообщает Euronews. Ожидается, что европейскую делегацию возглавит Бьорн Зайберт — глава аппарата председателя ЕК Урсулы фон дер Ляйен.
«Мы твердо привержены не только прекращению войны, но и достижению справедливого и прочного мира. Это наша цель, и именно такой позиции мы придерживаемся на текущих переговорах»,— сказал неназванный представитель ЕК. Как отмечает Euronews, Брюссель впервые открыто заявил о намерении провести переговоры в многостороннем формате, чтобы «европейцы, украинцы, американцы и россияне одновременно сидели за одним столом».
После того как США активизировали попытки урегулировать украинский конфликт, в Евросоюзе вернулись к обсуждению того, кто мог бы представлять Европу в переговорах с Москвой. В перечень возможных кандидатов входил в том числе президент Финляндии Александр Стубб. Накануне он вместе с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере созвонился с президентом России Владимиром Путиным. При этом господа Стубб и Стере заявили, что вели беседу как лидеры своих стран, а не представители Европы.