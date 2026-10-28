Reuters: США нужно более $6 млрд на замену уничтоженной Ираном техники
США потребуется $6,1 млрд на замену военной техники, уничтоженной во время конфликта с Ираном. Речь идет о дорогостоящих разведывательных и ударных беспилотниках, сообщает агентство Reuters со ссылкой на документы Пентагона.
Согласно документам, за девять месяцев конфликта США потратили более $47 млрд на военные нужды. Как пишет журнал The Hill со ссылкой на Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM), показатель растет примерно на $3 млрд каждый месяц. Основная часть затрат пришлась на замену израсходованных боеприпасов — около $29 млрд. Еще $11,9 млрд были направлены на поддержку военнослужащих.
При этом в расчеты не включены затраты на восстановление американских военных баз. В сентябре телеканал CBS опубликовал кадры объектов в Кувейте, Бахрейне, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии, Ираке, Омане и Иордании, на которых показаны значительные разрушения авиатехники и инфраструктуры.
В середине сентября Пентагон опубликовал отчет, из которого следует, что война с Ираном привела к дефициту боеприпасов и проблемам с их восполнением. По подсчетам The Wall Street Journal, из-за войны с Ираном у США возникла нехватка высокоточного оружия. Только за первый месяц конфликта Пентагон израсходовал около 1,1 тыс. ракет JASSM-ER и более 1 тыс. крылатых ракет Tomahawk.