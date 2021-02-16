Долги набирают процент

Доходность двадцатилетних российских еврооблигаций впервые с ноября прошлого года превысила 3,5% годовых. Доходности долгосрочных рублевых ОФЗ поднялись к значениям апреля 2020 года. Рост ставок происходит во всем мире на фоне их подъема в США, где из-за масштабных монетарных стимулов ожидается увеличение инфляции. На этом фоне нерезиденты перераспределяют вложения в российские бумаги — выходят из коротких рублевых облигаций, переводя средства в длинные ОФЗ.

По данным Reuters, 15 февраля доходность двадцатилетних российских еврооблигаций после трехмесячного перерыва поднялась выше 3,5%. Уверенный рост доходности продолжается с начала года, и за это время она увеличилась на 40 б. п., причем с начала февраля — на 20 б. п. В целом доходности длинных выпусков суверенных евробондов выросли с начала года на 20–40 б. п.

Ставки растут не только в России. По информации Reuters, с начала года доходность двадцатилетних US Treasuries выросла на 40 б. п. и 12 февраля поднялась до 1,833% годовых, максимума с 18 марта 2020 года. Доходность десятилетних бумаг увеличилась на 29 б. п., до 1,21%, максимума с 20 марта 2020 года.

По мнению управляющего активами «Регион Эссет Менеджмент» Алексея Скабаллановича, рост ставок обусловлен успешным прохождением очередного этапа рассмотрения нового пакета помощи размером почти $2 трлн, инициированного новым президентом США.

«Такой объем новых денег приведет к росту фондового рынка, но все понимают, что рано или поздно это будет способствовать росту инфляции, и доходности облигаций со сроком погашения более десяти лет растут опережающими темпами»,— поясняет господин Скабалланович.

Обновляют многомесячные максимумы по доходности и российские рублевые гособлигации. По десятилетним ОФЗ 15 февраля она достигла 6,6% годовых, это максимум с 17 апреля прошлого года. Доходность двадцатилетних бумаг поднялась до 6,8% годовых. С начала года ставки выросли соответственно на 70 б. п. и 32 б. п.

Дополнительное давление на российский рынок оказывает санкционная риторика, данные о росте инфляции в РФ, а также предложение бумаг со стороны Минфина на аукционах, перечисляет портфельный управляющий «Альфа-Капитала» Евгений Жорнист.

В числе наиболее активных продавцов ОФЗ — международные инвесторы.

По данным «ВТБ Капитала», основанным на данных НРД, по итогам минувшей недели общий отток средств нерезидентов из ОФЗ составил 61 млрд руб., максимальный недельный отток с марта 2020 года.

Впрочем, основные продажи идут в коротких и среднесрочных бумагах (26 млрд руб. и 39 млрд руб. соответственно), тогда как долгосрочные облигации пользуются спросом (приток 4 млрд руб.). В длинные ОФЗ приток иностранных инвестиций составил 4 млрд руб.

«В условиях выхода иностранных инвесторов российским участникам трудно поддержать рынок, поэтому в ближайшее время тенденция к росту доходности может продолжиться. Дополнительный спрос может появиться при достижении доходности по десятилетним ОФЗ уровня 7% годовых»,— отмечает гендиректор «Арикапитала» Алексей Третьяков.

На ближайшем аукционе ОФЗ активность Минфина будет минимальной, ожидают аналитики.

По словам Евгения Жорниста, у Минфина нет жесткой необходимости занимать на любых условиях, так как огромная сумма средств осталась с прошлого года, да и план заимствований на этот год скромнее прошлогоднего. «В нынешних условиях ведомство может позволить себе взять паузу в размещении»,— отмечает Алексей Скабалланович.— При этом на последнем аукционе ОФЗ (см. “Ъ” от 11 февраля) мы увидели, что если Минфин дает премию — интерес участников сразу оживляется». Так что, полагает эксперт, у министерства есть возможности для маневра.

Виталий Гайдаев