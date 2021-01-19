Госдолги растут в цене

Доходность десятилетних облигаций федерального займа (ОФЗ) обновила двухмесячный максимум, достигнув 6,15% годовых. Рост ставок происходит как на фоне подъема ставок за рубежом, прежде всего в США, так и в связи с ростом рисков расширения санкций в отношении России. Однако в последнее время крупными покупателями российских гособлигаций выступают нерезиденты, а продавцами — российские банки.

Доходность десятилетних ОФЗ обновила двухмесячный максимум. По данным агентства Reuters, в понедельник ставка поднималась на 4 базисных пункта (б. п.), до отметки 6,18% годовых — максимума с 5 ноября 2020 года. По итогам дня ставка опустилась до отметки 6,15%, даже с учетом этого она на 24 б. п. выше уровней конца прошлого года. «С начала года доходность ОФЗ выросла в среднем по рынку на 17 б. п., а по коротким выпускам повышение достигало 52 б. п. Доходность большей части выпусков ОФЗ вернулась на уровень конца октября — начала ноября прошлого года, когда наблюдалась турбулентность на всех рынках капитала перед выборами президента США»,— отмечает главный аналитик долговых рынков БК «Регион» Александр Ермак.

Впрочем, доходность российских гособлигаций двигалась в общем тренде для суверенных облигаций развитых и развивающихся стран.

По расчетам Александра Ермака, основанным на данных Refinitiv, с начала года рост доходности длинных выпусков наблюдался у 46 из рассмотренных 70 развитых и развивающихся стран и в среднем составил 10 б. п.

Более высокие темпы роста доходности, чем у российских ОФЗ, продемонстрировали гособлигации Бразилии (+61 б. п.), Турции (+50 б. п.), Нигерии (+44 б. п.), Венгрии (+27 б. п.).

Росту ставок способствовал рост доходности US Treasuries. По данным агентства Reuters, с начала года доходность десятилетних американских бумаг выросла на 17 б. п. и вернулась к максимальным уровням с 23 марта прошлого года. Этому способствовали результаты второго тура выборов в сенат в штате Джорджия, по итогам которого демократическая партия получила большинство в обеих палатах Конгресса США. В таких условиях участники рынка ожидают дальнейшего расширения монетарных стимулов в стране. В конце прошлой недели избранный президент США Джо Байден представил план поддержки экономики объемом $1,9 трлн. Это привело к росту инфляционных ожиданий и негативно отразилось на процентных ставках.

Приближающаяся инаугурация Джо Байдена несет для российских бумаг дополнительный санкционный риск, который также сказывается на уровне ставок в России. «Геополитическая обстановка вокруг России становится все более сложной. Одним из наиболее важных событий, повлекших рост рисков, является обострившаяся ситуация вокруг дела оппозиционера Алексея Навального»,— отмечает директор департамента рынков долгового капитала Росбанка Татьяна Амброжевич.

Впрочем, пока нерезиденты не спешат распродавать ОФЗ. По словам стратега по рынкам валют и процентных ставок SberCIB Investment Research Николая Минко, иностранные инвесторы достаточно активно участвовали в аукционах по размещению ОФЗ и приобрели на 8 млрд руб. инфляционные ОФЗ. Кроме того, иностранные инвесторы купили на 6 млрд руб. семилетние ОФЗ с постоянным купоном (см. “Ъ” от 14 января). «С исключением бумаг, предложенных на аукционах, иностранцы купили около 6 млрд руб. ОФЗ на прошлой неделе, продавали, судя по всему, локальные банки»,— отмечает господин Минко.

В ближайшие дни аналитики не исключают стабилизацию рынка ОФЗ.

По мнению Николая Минко, заметную поддержку рынку мог бы оказать Минфин, существенно ограничив предложение бумаг, показав рынку, что в первом квартале он готов не торопиться с размещениями, если конъюнктура неблагоприятна. Большое значение будет иметь ситуация вокруг ареста Алексея Навального. «Международные СМИ крайне подробно освещают развитие ситуации, так что его влияние на положение дел не стоит отрицать. Помимо геополитики стоит пристально следить за решениями ОПЕК по изменению объемов добычи нефти»,— отмечает госпожа Амброжевич.

Виталий Гайдаев