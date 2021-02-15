Москва разбирается со снежными завалами

Ситуацию со снежными завалами в столице пообещали решить до конца недели. Пять суток потребуется коммунальным службам, чтобы очистить улицы, дороги и дворы столицы и подмосковных городов. Об этом заявили в мэрии Москвы и в пресс-службе губернатора области. В выходные далеко не все желающие смогли выехать из своих дворов. Те, кому удалось это сделать, часами стояли в пробках. Из-за отмены рейсов в аэропортах застряли тысячи людей.

Но у коммунальных служб есть ресурсы, чтобы оперативно ликвидировать последствия непогоды, убеждена исполнительный директор Гильдии управляющих компаний в ЖКХ Вера Москвина: «Если мы привыкли к тому, что у нас, допустим, 3-5 см выпадает, то сейчас же просто годовая норма осадков выпадает. В Москве закуплено невероятное количество техники. Все центральные магистрали, дворовые пути — все чистится техникой. Ручной труд остается только там, куда техника попасть не может, например, когда нужно очистить от завала подъезд, парковку. Другое дело, что дворников не хватает, потому что мигранты не приехали в этом году. Но, вообще-то, работники ЖКХ справляются.

Если у нас центральные магистрали все-таки вычищаются в первую очередь, машины не стоят в пробках из-за того, что из-за снега проехать не могут, то, на самом деле, за три-четыре дня с любой стихией можно справиться».

На дорогах работает 14 тыс. единиц спецтехники, заявили в мэрии. С последствиями стихии борются 70 тыс. человек. Для сравнения, это население среднего подмосковного города, например, Дубны. И, тем не менее, пока картина далека от идеальной. Жители отдельных районов Москвы жалуются на снежные завалы во дворах и бездействие профильных служб. Муниципальный депутат района Кунцево Денис Шендерович говорит, что в воскресенье коммунальщики просто отказались убирать снег:

«Мне звонят жители, жалуются. У нас есть два дома для слепых, там специальное предприятие, на котором эти слепые работают. Во дворах этих домов просто снежные завалы, не то что проехать, даже пройти нельзя. И они говорят, что, когда обратились в “Жилищник” с просьбой, чтобы почистили это все, мастер участка посмеялся над ними и сказал, что у них приказ есть ничего не чистить, мол, потом — с понедельника, со вторника. Если вы посмотрите на предыдущие года, у них, действительно, прослеживается такая тенденция — чистить после того, как снегопады пройдут. С учетом того, что ежегодно тратится только на уборку снега 3 млрд руб., я думаю, что нужно сразу чистить».

Замдиректора по эксплуатации жилфонда управляющей компании «Жилой дом», эксперт по ЖКХ Дмитрий Аристархов считает, что за пять дней убрать такой массив снега будет непросто. Дело в том, что для чистки дворов, например, невозможно использовать только машины. «Если мы обещаем за пять дней полностью убрать Москву от снега, это значит, что основная часть все равно в первые два-три дня выполняется — федеральные трассы, основные заезды, дворовые территории. Очень много времени отнимают парковочные карманы. Постоянно сталкиваемся с тем, что, чтобы парковочные места или дворовые территории очистить, нужно убирать автомобили. Мы жителям пишем объявления, а человек, допустим, уехал в отпуск, и его автомобиль стоит, и там трактор уже не проходит. Соответственно, что не получается убрать с помощью техники, мы вынуждены убирать вручную.

Более 20 см снега — это аномальное выпадение осадков, коммунальная служба практически не может быть готова».

Как сообщили в столичном ЦОДД, экипажи дорожного патруля в выходные отбуксировали в Москве почти 1 тыс. автомобилей, попавших в ДТП или забуксовавших на снегу.

Александр Мезенцев, Алла Пугачева