Сибирь снимает барьеры

Власти Новосибирской области разрешили кафе и ресторанам работать по ночам, а кинозалам — увеличить число зрителей до 100%. На смягчение антиковидных запретов пошли также власти Томской, Омской областей и Кузбасса. Медики подтверждают, что за последние полтора месяца число вызовов по коронавирусу значительно сократилось. В то же время эксперты уверены, что применяемая в регионах тактика попеременного послабления и ужесточения мер противодействия COVID-19 неэффективна.



В Новосибирской области власти разрешили заведениям общепита вернуться к прежнему графику работы. С октября 2020 года в регионе действовал запрет на деятельность ресторанов, кафе, баров в ночные часы. С 22 февраля предлагается снять ограничения на заполняемость стадионов, залов кинотеатров, театров и других учреждений культуры. Сейчас заполняемость стадионов должна составлять не более 50% от вместимости, театров — не более 80%. Власти сообщили, что снятие ограничений стало возможным благодаря стабилизации эпидемиологической ситуации в регионе. По данным заместителя руководителя регионального управления Роспотребнадзора Лады Самойловой, за неделю в Новосибирске количество заболевших ковидом снизилось почти на 6% — до 894 случаев.

О смягчении коронавирусных запретов ранее сообщил губернатор Томской области Сергей Жвачкин. В регионе также сняты все ограничения по времени работы для кафе, ресторанов и ночных клубов. По словам губернатора, одной из причин такого решения стало «желание молодежи, которое совпадает и с потребностями бизнеса», так как студенты привыкли жить полноценной жизнью. В Омской области власти разрешили увеличить заполняемость театров, кинотеатров и концертных залов до 70% с 15 февраля (ранее учреждения культуры принимали до 50% посетителей). В Кузбассе сняли ограничения на заполняемость спортивных учреждений, бассейнов, бань.

Параллельно со снятием антиковидных запретов регионы сокращают число ковидных госпиталей и возвращают койко-места, перепрофилированные для больных коронавирусом. По словам заместителя министра здравоохранения Новосибирской области Елены Аксеновой, «в этапе восстановления» находятся больница скорой медицинской помощи №2, инфекционный корпус городской клинической больницы №25 и НРБ №1 (Кольцово). На прошлой неделе губернатор Новосибирской области Андрей Травников говорил, что коечный фонд для больных с коронавирусом составляет около 3 тыс. коек, их заполняемость на тот момент была менее 50%, в пик заболеваемости коечный фонд увеличивался до 6 тыс.

По данным минздрава Алтайского края, в период второй волны максимально было развернуто 5913 коек в 30 медучреждениях: «Сегодня в регионе работает 16 ковидных госпиталей на 2935 мест, средняя заполняемость — 75%». В Республике Алтай с декабря 2020 года количество коек было сокращено с 615 до 515. Были перепрофилированы кожно-венерологический диспансер, перинатальный центр и Чойская райбольница, закрыт ковидный госпиталь, развернутый на базе Турочакской райбольницы. Сейчас количество коек составляет 396, из них занято 204.

В Красноярском крае во время второй волны было задействовано почти 7 тыс. коек. Всего в регионе было открыто около 60 ковидных госпиталей и отделений. С ноября прошлого года сокращено 3905 коек. Сейчас в регионе развернуто более 3 тыс. коек, занятость коечного фонда составляет 63,06%, уточнили в пресс-службе краевого минздрава. В Омской области в общеклинический оборот в ближайшее время вернутся 604 койки из трех ковидных госпиталей. «В областной клинической больнице высвобождается 400 мест из 700, еще 75 коек для паллиативных пациентов будут снова доступны в горбольнице №17 — под лечение коронавируса будет задействовано 125 мест. Больше половины — 129 койко-мест — возвратятся в систему оказания помощи инфекционным больным в ИКБ №1 им. Д. Далматова»,— рассказали „Ъ-Сибирь“ в пресс-службе мин­здрава региона. Для пациентов с коронавирусной инфекцией будут задействованы более 3 тыс. коек, что позволит обеспечить 36,5% резерва коечного фонда.

Председатель первичной профсоюзной организации медработников «Действие» в Новосибирской области Сергей Комлев отмечает, что количество вызовов скорой помощи пациентам с коронавирусом существенно сократилось за последние полтора месяца. «Однако не исключено, что это временное улучшение. Весной, в период обострения респираторных заболеваний, ситуация с COVID-19 может вернуться на прежний уровень»,— полагает господин Комлев.

Ведущий эксперт Национальной медицинской ассоциации по развитию экспертной деятельности в сфере лабораторной диаг­ностики «Медлабэксперт» Александр Соловьев считает, что стратегия сдерживания ковида, которой сейчас придерживаются власти в регионах, неэффективна. «В рамках этой стратегии мы не ставим для себя задачу избавиться от вируса полностью, а предполагаем, что пандемия закончится рано или поздно. Постоянно происходит балансирование в принятии решений о послаблении или ужесточении ограничений. Но ковид никуда не уходит, появляются мутантные штаммы, которые приводят к тому, что вирус становится наиболее заразным, получает возможность уклоняться от антител. На этом фоне вакцина показывает более низкую эффективность»,— считает эксперт.

По его словам, необходимо усилить меры контроля за распространением коронавируса, важно отслеживать все цепочки распространения. «У нас идет снижение ковидных показателей в среднем в 2,5 раза к осени прошлого года, уровень госпитализации сократился в три раза. При этом количество тяжелобольных не снижается такими же темпами, и занятость реанимационных коек по-прежнему большая. Если реализуется сценарий подъема заболеваемости в начале весны, то мы можем оказаться в еще более сложной ситуации, чем осенью»,— полагает Александр Соловьев.

Юлия Сасевич