Ограничения на работу общепита ослабили в Томской области

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин снял все ограничения по времени работы для кафе, ресторанов и ночных клубов в регионе, сообщается на сайте правительства. Ранее они могли работать до полуночи. Все организации обязаны соблюдать установленные эпидправила, а перед открытием уведомить власти о начале работы.

В области с 31 марта прошлого года действовал режим повышенной готовности. Заведения общепита стали работать только навынос, а работу ночных клубов приостановили. В конце лета начали работать залы, а осенью разрешили проводить банкеты с ограниченным количеством посетителей.

Ограничения по работе в ночное время действовали с октября 2020 года.



«Эпидобстановка позволяет нам снять все ограничения по времени. Еще одна причина принятого решения — желание молодежи, которое совпадает и с потребностями бизнеса. С понедельника наши университеты возобновили очное обучение, а студенты привыкли жить в студенческой столице страны полноценной жизнью»,— сказал глава региона.

По данным оперштаба, на территории области зафиксировано 29 036 случаев COVID-19. Выздоровели 26 333 человека, умерли 277 пациентов. Прививки от коронавируса поставили около 7 тыс. жителей, всего регион получил около 22 тыс. доз вакцины.

Юлия Сасевич