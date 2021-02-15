Власти Новосибирской области снимут часть коронавирусных ограничений

В Новосибирской области подготовят решение о снятии ограничений, сообщил губернатор Андрей Травников в понедельник на оперативном совещании.

С 22 февраля спортивным сооружениям, кинотеатрам, театрам, и другим учреждениям культуры разрешили заполнять залы на 100%. Кроме того, организации общественного питания — рестораны, кафе, бары — будут принимать посетителей без ограничений по времени. Ранее общепит работал с 08:00 до 24:00.

Остальные требования продолжают действовать, в том числе и масочный режим, а также соблюдение социальной дистанции.

Как сообщила заместитель руководителя регионального управления Лада Самойлова, за неделю было выявлено 894 случая COVID-19. Отмечается интенсивное снижение заболеваемости в Новосибирске — на 5,9%.

По данным местного оперативного штаба на 14 февраля, с начала пандемии в области зарегистрировано 34 068 случаев коронавируса, 31 868 пациентов выздоровели, 1 330 человек скончались.

Юлия Сасевич, Екатерина Лукашевич