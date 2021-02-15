В центре Москвы обрушились строительные леса

В центре Москвы в Лубянском проезде обрушились строительные леса. Источник ТАСС сообщает, что под завалами могут быть люди, а площадь обрушения составила 600 кв. м. Источник «Интерфакса» сообщил, что проверяется информация о четырех пострадавших.

Дептранс Москвы в Telegram-канале уточнил, что инцидент произошел по адресу Лубянский проезд, д. 21, стр. 2 «По информации МЧС, произошло обрушение строительных лесов. На месте работают оперативные службы города. Информация о пострадавших уточняется. Движение открыто по одной полосе. Затруднено движение личного транспорта. Выбирайте пути объезда»,— говорится в сообщении.

Telegram-канал Mash пишет, что при обрушении лесов пострадала 53-летняя прохожая Лариса Казак. По информации канала, женщину придавило частями рухнувшей конструкции, она находится в сознании, ее везут в больницу. Также на месте оказывают помощь двум другим пострадавшим. Рабочих на объекте не было, леса предварительно рухнули под тяжестью снега, пишет Mash.

С 12 февраля в Москве наблюдается аномальный снегопад. В двух районах Москвы обрушились крыши ангаров, погибли двое. Власти 13 февраля пообещали очистить город от снега за пять суток.