Губернатор отправил в Ростов устранять аварию зампреда правительства

Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов снова вмешался в ситуацию с ликвидацией последствий коммунальной аварии в городе Ростове Великом, в результате которой до сих пор остаются без отопления несколько многоквартирных домов, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Глава региона направил в Ростов заместителя председателя областного правительства Виктора Неженца для руководства на месте работами по устранению аварии, а также для организации обогрева и горячего питания для рабочих аварийных бригад. Губернатор поручил зампреду регионального правительства также проверить работу открытых накануне пунктов временного размещения и оказать необходимую помощь пожилым и маломобильным жителям оставшихся без отопления домов.

Ранее “Ъ-Ярославль” сообщал, что из-за разрыва трубы магистральной теплотрассы 13 февраля в Ростове без тепла остались 3 тыс. человек из 25 многоквартирных домов. Ситуацию взял под контроль губернатор Дмитрий Миронов. Он поставил задачу до 19 часов устранить аварию. В помощь ростовским ремонтникам была направлена бригада из Углича. В 19 часов было сообщено, что авария ликвидирована и в дома начало поступать тепло.

15 февраля утром в администрации Ростовского района сообщили, что на теплотрассе обнаружены новые разрывы. Из-за этого остаются без отопления еще три пятиэтажных дома.

«Знаю, что, несмотря на завершение работ, далеко не во все дома поступило тепло. Сегодня утром были обнаружены новые дефекты теплотрассы. Поручаю в кратчайшие сроки устранить все неполадки. После ликвидации последствий аварии управляющим компаниям необходимо немедленно приступить к развоздушиванию системы. Для регулировки системы внутри домов задействовать все имеющиеся силы, отработать заявки от жителей»,— отметил Дмитрий Миронов.

Губернатор потребовал от городских и районных властей полностью включиться в ситуацию и оперативно взаимодействовать с людьми, с коммунальными службами и управляющими компаниями, для того, чтобы в кратчайшее время восстановить теплоснабжение в Ростове Великом.

В пресс-службе администрации района “Ъ-Ярославль” сообщили, что на данный момент в пункты временного размещения никто из жителей не заселился.

«В пункты временного размещения для пострадавшего населения на данный момент обратились несколько семей, но пока никто не заселился. Их готовы принять в любой момент, когда у пострадавших возникнет такая необходимость»,— пояснили в пресс-службе.

Антон Антонов