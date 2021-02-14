В Ростове Великом 3 тысячи человек остались без отопления и горячей воды Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов поручил устранить аварию сегодня до 19 часов

В городе Ростове Великом Ярославской области из-за произошедшей накануне коммунальной аварии продолжают оставаться без отопления и горячей воды 3 тыс. человек. Температура в их квартирах в настоящее время не выше 10-12 градусов. Об этом на своей странице в соцсети сообщил губернатор Дмитрий Миронов.

Глава региона отметил, что он взял ситуацию под личный контроль. В Ростове делается все для того, чтобы восстановить отопление и горячее водоснабжение в городе. Губернатору каждый час докладывают о том, как идут работы по устранению аварии.

«Все работы должны быть завершены сегодня — до 19 часов. С причинами обязательно разберемся»,— написал господин Миронов.

Губернатор отметил, что по его поручению на ликвидацию последствий коммунальной аварии направлены все средства и силы коммунальных служб Ростовского района. Кроме того, для помощи Ростову Великому из Углича направлена ремонтно-аварийная бригада. Также в Ростов направлены специалисты регионального департамента ЖКХ для оказания помощи на месте. По поручению главы региона в Ростове откроют пункты временного пребывания для жителей домов, оставшихся без отопления.

Ранее “Ъ-Ярославль” сообщал, что 13 февраля в Ростове Великом из-за коммунальной аварии без тепла остались люди, проживающие в 25 многоквартирных домах. Без отопления остались и некоторые детские сады города. В администрации Ростовского района сообщили, что авария произошла на магистральной теплотрассе, которая идет от котельной №38 по улице Спартаковской. Причиной аварии стало внеплановое отключение электричества.

По данным районной администрации, котельную и теплотрассу эксплуатирует компания АО «МКЭ», которая ведет сейчас аварийно-восстановительные работы.

Антон Антонов