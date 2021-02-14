Коммунальная авария в Ростове Великом ликвидирована

В городе Ростове Великом Ярославской области закончились работы по устранению последствий коммунальной аварии, сообщил на своей странице в соцсети «Вконтакте» губернатор Дмитрий Миронов. Глава региона уточнил, что в дома, которые из-за прорыва трубы на магистральной теплотрассе остались без отопления и горячего водоснабщения, начало поступать тепло,

«Жители домов в Ростове Великом, где произошла авария на теплосетях, начали получать тепло и горячую воду. Все воскресенье шли восстановительные ремонтные работы. Мы привлекли все силы коммунальных служб района, вызвали бригаду из Углича, направили на место специалистов областного департамента ЖКХ. Организовали два временных пункта пребывания для жителей и задействовали ресурсы МЧС. Как и обещал, к 19 часам последствия аварии устранены. Спасибо работникам и специалистам, которые все воскресенье в мороз трудились на объекте, чтобы вернуть людям тепло»,— написал Дмитрий Миронов

Ранее “Ъ-Ярославль” сообщал, что в результате коммунальной аварии, которая произошла в Ростове 13 февраля, без отопления и горячей воды остались 3 тыс. человек. В квартирах жителей Ростова температура упала до 10-12 градусов.

Дмитрий Миронов сообщил, что ситуация с устранением причин аварии находится под его личным контролем. Каждый час губернатор получает доклады о ходе работ по ликвидации аварии. Глава региона поставил задачу дать тепло в дома не позднее 19 часов 14 февраля. Для жителей Ростова, проживающих в оставшихся без отопления домах были развернуты два пункта временного пребывания.

По данным районной администрации, всего без отопления остались 25 многоквартирных домов. Авария произошла на магистральной теплотрассе, идущей от котельной №38. В администрации отметили, что разрыв трубы произошел после внепланового отключения электричества в котельной.

Антон Антонов