В Ростове Великом выявили новые дефекты теплотрассы, еще в трех домах нет тепла

В городе Ростове Великом Ярославской области на теплосетях котельной №38 продолжаются аварийно-восстановительные работы, сообщается сегодня на официальной странице администрации Ростовского района в соцсети «Вконтакте». В сообщении отмечается, что утром 15 февраля было выявлено еще несколько дефектов на теплотрассе. Из-за этого отключены от отопления дома №№ 111, 113 и 115 на улице Спартаковской. В настоящее время на теплотрассе ведутся ремонтные работы.

«Привлечены технические средства города и района, сформирована дополнительная бригада из специалистов МУП “Расчетный центр”, задействована специальная техника»,— рассказали в районной администрации, уточнив, что по окончанию аварийно-восстановительных работ подача тепла в дома на улице Спартаковской будет возобновлена.

Ранее “Ъ-Ярославль” сообщал, что 13 февраля в Ростове Великом из-за коммунальной аварии без тепла остались 3 тыс. человек, проживающие в 25 многоквартирных домах. Без отопления остались и некоторые детские сады города. В администрации Ростовского района сообщили, что авария произошла на магистральной теплотрассе, которая идет от котельной №38 по улице Спартаковской. Причиной аварии стало внеплановое отключение электричества. Данную котельную и теплотрассу эксплуатирует компания АО «МКЭ».

Ситуацию взял под личный контроль губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов. Он поручил устранить коммунальную аварию до 19 часов 14 февраля. Для жильцов домов, оставшихся без отопления, в Ростове развернули два пункта временного пребывания.

В 19 часов 14 февраля было сообщено, что работы по устранению коммунальной аварии в Ростове Великом закончились. Началось подключение жилых домов к отоплению.

Дарья Сабаева