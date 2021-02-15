«Движение за независимость получило более 50% голосов»

Сторонники независимости Каталонии, как и в 2017 году, получили большинство мандатов на выборах в парламент испанского региона — в совокупности они займут 74 кресла из 135 возможных. Хотя все эти партии провозглашают, что «независимость победила по числу мест и голосов», в том, какой путь избрать, чтобы прийти к общей цели, они далеко не едины.

По итогам воскресных выборов в каталонский парламент три партии, выступающие за независимость испанского региона, в совокупности получили большинство мандатов. К ним относятся партии «Левые республиканцы Каталонии» (33 мандата из 135 возможных), «Вместе за Каталонию» (32 мандата) и «Кандидаты за народное единство» (девять мандатов). В предыдущем составе парламента у трех партий было 70 депутатских кресел, в этом же их будет 74. Ожидается, что, как и в прошлый раз, сторонники независимости сформируют коалицию.

Между тем по количеству голосов выборы выиграла выступающая за единство королевства Социалистическая партия Каталонии (СПК) — ее поддержали 23% избирателей, что обеспечило ей 33 кресла (в парламенте 2017 года их было только 17). Также впервые в истории 11 мандатов в каталонском парламенте получила крайне правая партия VOX. Чтобы сформировать большинство, социалисты теоретически могли бы заключить коалицию с республиканцами, но пока такую возможность стороны категорически отрицают. Кроме того, все партии, выступающие за «развод» Барселоны с Мадридом, ранее подписали меморандум с обещанием не вступать в коалицию с социалистами.

Кандидат от Социалистической партии Каталонии Сальвадор Илья выступает на пресс-конференции Фото: Reuters

В любом случае, сторонники независимости региона стоят на более прочных позициях, чем СПК, что позволяет им воспринимать итоги голосования как собственную победу. Однако к согласию по поводу того, каким путем двигаться к отделению Каталонии, лидеры трех политических сил пока не пришли.

И. о. главы регионального правительства Пере Арагонес — кандидат на этот пост от «Левых республиканцев» — убежден, что добиваться независимости нужно, используя пример Шотландии.

«Если и есть модель, на которой мы должны сосредоточиться, то это — шотландская модель: эффективное и прогрессивное правительство и референдум, признанный Соединенным Королевством»,— отмечал он на прошлой неделе в интервью британской газете Financial Times. Более конфронтационную позицию по отношению к Мадриду занимает партия «Вместе за Каталонию», которая готова к одностороннему провозглашению независимости.

И. о. главы каталонского правительства Пере Арагонес (справа) на партийном собрании Фото: Nacho Doce, Reuters

Но, судя по заявлениям, обе партии видят результаты этих выборов как возможность для консолидации. «Движение за независимость получило более 50% голосов, и страна (Каталония.— “Ъ”) начинает новый этап. У нас огромная сила, чтобы добиться амнистии (каталонских политиков, приговоренных в связи с проведением референдума о независимости в 2017 году.— “Ъ”) и самоопределения… У нас огромная сила, чтобы добиться референдума с целью создания Каталонской республики»,— заявил по итогам голосования Пере Арагонес.

Другой кандидат на пост главы регионального правительства (от «Вместе за Каталонию») Лаура Боррас заявила в понедельник, что «независимость победила по числу мест и голосов».

«У нас никогда не было столь прочной основы, чтобы построить то, что страна (Каталония.— “Ъ”) просит нас строить вместе»,— заявила госпожа Боррас.

В свою очередь экс-глава регионального правительства Карлес Пучдемон, находящийся фактически в изгнании в Бельгии, приветствуя результаты выборов, отметил:

«Наш долг показать миру, что независимость преодолела суровые репрессии трех лет и трех месяцев, усилив свою власть».

Напомним, что решение провести досрочные выборы в Каталонии было принято после того, как возглавлявший правительство региона Ким Торра лишился своей должности. В 2020 году Верховный суд Испании, в частности, запретил ему занимать государственные должности в течение 28 месяцев. В октябре 2019 года он выступал за необходимость нового референдума о независимости Каталонии от Испании и призывал граждан «не позволять запугивать себя угрозами и запретами».

Референдум в Каталонии прошел в 2017 году. За отделение автономной области от Испании высказалось 90,1% граждан при явке 43%. Испанские власти не признали итогов голосования. В 2019 году 12 каталонских политиков и чиновников получили реальные сроки лишения свободы — от девяти до 13 лет.

Марина Коваленко