Эльмира Туканова возглавила госкомитет по туризму Башкирии

Бывшая глава Центра развития туризма Свердловской области Эльмира Туканова назначена на должность руководителя госкомитета по туризму Республики Башкортостан. Она сменила на посту Салавата Нафикова, который сложил полномочия 10 февраля.

Сегодня на оперативном совещании глава Башкирии Радий Хабиров официально представил госпожу Туканову региональному правительству, пишет “Ъ-Уфа”. Глава республики отметил, что Эльмира Туканова уроженка Зианчуринского района Башкирии, окончила Нижневартовский государственный университет и Уральский государственный экономический университет. По словам Радия Хабирова, госпожа Туканова обладает «большим опытом продвижения туризма».

Напомним, Эльмира Туканова возглавляла Центр развития туризма (ЦРТ) Свердловской области с 2013 года. До назначения она занимала аналогичный пост в Тюменской области. За время руководства госпожи Тукановой свердловский ЦРТ неоднократно подвергался критике. В частности, руководитель Уральской ассоциации туроператоров Михаил Мальцев заявлял, что работа центра неэффективна, а у профессионального сообщества «большие вопросы к финансовой чистоплотности руководителей центра».