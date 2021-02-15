Нового главу госкомитета по туризму Башкирии пригласили из Свердловской области

Глава Башкирии Радий Хабиров сегодня во время оперативного совещания регионального правительства объявил о назначении нового руководителя государственного комитета по туризму республики. Место Салавата Нафикова, сложившего полномочия 10 февраля, заняла Эльмира Туканова. До назначения она работала директором ГБУ «Центр развития туризма» Свердловской области.

Представляя госпожу Туканову, Радий Хабиров отметил, что она уроженка Зианчуринского района Башкирии, но «как многие наши успешные выпускники, уехала». Госпожа Туканова окончила Нижневартовский государственный университет и Уральский государственный экономический университет. Характеризуя ее, глава Башкирии, отметил, что она обладает «большим опытом продвижения туризма». «Мы искали такого человека. Мы начали понимать, какой уникальный потенциал таят наши туристические возможности, поэтому такое решение приняли», — сказал он.

Экс-главе госкомтуризма Салавату Нафикову власти Башкирии, по словам Радия Хабирова, нашли другую работу, где он будет заниматься «близкими вопросами».

Дарья Кучеренко