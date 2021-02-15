Аэропорт Краснодара приостановил работу из-за сильного снегопада

Международный аэропорт Краснодара приостановил до 11:00 работу из-за сильного снегопада, начавшегося в ночь на 15 февраля. Об этом сообщает пресс-служба воздушной гавани.

«Сегодня ночью столицу Кубани накрыл сильнейший циклон, ожидавшийся в выходные. По прогнозам синоптиков, снегопад будет идти целый день. С 00.00 часов аэропорт перешел на усиленный режим работы.С 4.00 идет интенсивная расчистка аэродрома»,– говорится в сообщении аэропорта.

В настоящее время задержано три рейса на Москву и один – в Сочи Рейс С7 2079 Из Домодедово (авиакомпания «Сибирь», А320, 161 пассажир) ушел на запасной в Ростов-на-Дону.

Аэропорт также предупреждает пассажиров о необходимости уточнять статус рейса в авиакомпаниях или на онлайн-табло аэропорта.

«Во избежание скопления людей в теминале просим не приезжать в аэропорт заблаговременно и без лишней надобности»,– добавляет пресс-служба аэропорта Краснодар.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, 13 февраля 2021 года международный аэропорт Сочи из-за штормового ветра не смог принять десять рейсов.

7 февраля из-за сильного снегопада, продолжавшегося в Краснодаре почти сутки, в аэропорту города оказались задержаны 17 рейсов. Утром в аэровокзальном комплексе в стерильной зоне находились более 350 пассажиров, в общей зоне – около 400 пассажиров.

Алексей Белянин

Алексей Белянин