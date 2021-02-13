13 февраля, суббота
Войти в профиль
Краснодар. Кубань, Адыгея

Коротко

Новости

все новости

Партнерские проекты | все

В аэропорту Сочи из-за штормового ветра не смогли приземлиться 10 самолетов

Международный аэропорт Сочи из-за штормового ветра не смог принять десять рейсов, сообщает пресс-служба воздушной гавани.

По данным на 14:00,  ушли на запасные аэродромы в Минеральные Воды три рейса  Домодедово-Сочи авиакомпании «Сибирь»; рейс 6563 Пулково-Сочи авиакомпании «Россия»; рейс 877 Киров-Сочи авиакомпании «РусЛайн».

Запасной аэродром Краснодара принял два рейса  «Аэрофлота», вылетевшие в Сочи из Шереметьево, а также рейс S7 Из Новосибирска. В аэропорт Анапы были отправлены два рейса «Аэрофлота» из Москвы и рейс  «ИрАэро» из Воронежа. В Ростов-на-Дону  улетел рейс «Уральских авиалиний» из Домодедово.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, из-за сложных погодных условий аэропорты Краснодарского края начали принимать рейсы, который не могут приземлиться в Симферополе. 

Наталья Решетняк


Комментарии

Архив

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

В регионе

Пресс-релиз | все

Профиль пользователя