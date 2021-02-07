Аэропорт Краснодара возобновил работу после ликвидации последствий снегопада

Международный аэропорт Краснодара возобновил работу после ликвидации последствий ливневого снегопада. Об этом сообщает пресс-служба воздушной гавани.

«С 11:00 аэродром начинает прием и выпуск воздушных судов. Полоса расчищена. Аэропорт Краснодара возобновляет обслуживание рейсов», – говорится в сообщении аэропорта.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, из-за сильного снегопада, продолжавшегося в Краснодаре почти сутки, в аэропорту Краснодара оказались задержаны 17 рейсов, еще два – в Екатеринбург и Сочи – были отменены. Кроме того, четыре рейса находились на запасном аэродроме в Ростове-на-Дону.

Утром 7 февраля в аэровокзальном комплексе в стерильной зоне находились более 350 пассажиров, в общей зоне – около 400 пассажиров.

Алексей Белянин