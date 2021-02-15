НПФ «Открытие» выкатило вагоны

Негосударственный пенсионный фонд (НПФ) «Открытие» продал на Московской бирже находящийся у него в пенсионных накоплениях пакет акций в 14,5% Объединенной вагонной компании (ОВК). Покупка могла быть осуществлена либо самим НПФ на средства из капитала, либо же его акционером, банком «ФК Открытие» или его структурами. Цена выкупа — самая низкая из сделок по продаже подобных пакетов ОВК пенсионными фондами, за последнее время акции вагоностроителя серьезно подешевели. НПФ стоило продать актив раньше, полагают эксперты.

В пятницу, 12 февраля, в 13:45 мск на Московской бирже прошла сделка по продаже пакета акций ОВК. За одну минуту, по расчетам “Ъ”, владельцев сменили 14,5% акций компании (объем — 2,6 млрд руб.). Именно такой пакет бумаг ОВК находился до этого в портфеле пенсионных накоплений НПФ «Открытие» (принадлежит банку ЦБ «ФК Открытие»). Еще в 7,8% акций компании были инвестированы собственные средства фонда.

Банк «Траст» (27,8% ОВК), а также НПФ «Сафмар» (около 10,4%) заявили, что в тот день не продавали и не покупали крупные пакеты ОВК. «Мы продавали в рынок небольшой объем 12 февраля, на несколько миллионов рублей»,— отметил представитель «Сафмара». Источник, близкий к концерну «Уралвагонзавод» (ему принадлежит 9,3% ОВК), также заверил, что концерн не проводил сделок с акциями ОВК 12 февраля.

С кипрским офшором Plainwhite Consultants (15% акций) и его бенефициаром Эмилем Пирумовым “Ъ” связаться не удалось. Однако акции этой компании на 30 июня 2020 года находились под обеспечением по ее долгу перед ОВК, составлявшему чуть менее 6 млрд руб.

Таким образом, продавцом пакета мог выступить только НПФ «Открытие». С этими выводами “Ъ” солидарны несколько участников рынка.

НПФ «Открытие» в сентябре 2019 года уже продавал из портфеля пенсионных накоплений акции ОВК. При этом 7,8% компании были выкуплены на собственные средства фонда. «В данном случае на покупку также могли пойти средства из капитала НПФ, поскольку в конце года фонд получает вознаграждение за свою деятельность, которое и мог направить на выкуп акций ОВК»,— полагает стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов. Еще один собеседник “Ъ” считает, что выкупить акции вагоностроителя мог либо банк «ФК Открытие», либо его структуры. В НПФ и «ФК Открытие» отказались от комментариев.

Нынешняя сделка прошла по цене гораздо ниже той, что была полтора года назад. Тогда стоимость одной акции составила чуть более 366 руб. (см. “Ъ” от 27 сентября 2019 года). Летом того же года банк «Траст» выкупил крупный пакет ОВК, принадлежащий НПФ «Будущее», по цене акции около 425 руб. (см. “Ъ” от 1 августа 2019 года). Сделка 12 февраля состоялась лишь по 137 руб. за акцию.

В последнее время капитализация ОВК значительно упала. Только за 2020 год акции вагоностроителя подешевели более чем вдвое. Это отражает как общерыночные тенденции в железнодорожной отрасли, так и положение компании, в том числе на фондовом рынке. «Отрасль находится в тяжелом состоянии, есть профицит вагонов, к тому же мы сейчас внизу цикла спроса на перевозки»,— говорил президент банка «Траст» Александр Соколов, указывая, что в этом году задача ОВК — «выйти на небольшую операционную прибыль до обслуживания долга».

При этом у компании тяжелое финансовое положение из-за внушительного долга. В этом году платежи по долгам даже будут перенесены на следующий год, отмечал президент «Траста». Кроме того, на бирже существует определенный «навес» продавцов в бумагах ОВК, «то есть продавцов больше, чем покупателей», поэтому на цену оказывается давление, говорит представитель НПФ «Сафмар».

«Учитывая планомерную политику фондов по избавлению пенсионных средств от стратегических вложений, на которую сейчас ориентирован менеджмент почти всех НПФ, сделка по продаже ОВК не выглядит необычной»,— указывает управляющий директор «Эксперт РА» Павел Митрофанов. Впрочем, по его словам, вопросы вызывает скорее скорость осуществления такой политики. Очищение денег с социальной природой от подобных сложных активов, отмечает он, могло происходить быстрее и с меньшим ущербом для клиентов НПФ.

Илья Усов