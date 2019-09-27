Вагоны пошли по портфелям

НПФ «Открытие» продал акции Объединенной вагонной компании (ОВК) сам себе: бумаги перешли из одного портфеля фонда в другой через биржу. Таким образом НПФ частично устранил одно из имевшихся в его деятельности нарушений. В августе НПФ избавился еще от одного нарушения — аффилированности с управляющей компанией (УК), через которую инвестирует пенсионные накопления. С формальной точки зрения фонд действует правильно, но используемые им механизмы вызывают вопросы у экспертов.

Дочерний принадлежащему ЦБ банку «ФК Открытие» НПФ «Открытие» сам себе продал часть имеющихся у него акций ОВК, свидетельствует раскрытие последней. Сделка по продаже 7,8% акций компании на 3,3 млрд руб. состоялась 12 сентября за минуту в течение одного торгового дня, цена за одну бумагу составила чуть более 366 руб. Продавцом выступила УК «Менеджмент-консалтинг» — доверительный управляющий (ДУ) средствами пенсионных накоплений НПФ «Открытие». Таким образом, 7,8% ОВК были выведены с баланса портфеля пенсионных накоплений НПФ, а 16,5% остались в нем. Покупателем стал сам НПФ «Открытие», следует из раскрытия ОВК.

По закону «О НПФ» инвестировать в акции пенсионные накопления и резервы фонд может, лишь используя в качестве ДУ управляющую компанию. Но НПФ может сам покупать активы на собственные средства. Таким образом, НПФ «Открытие» сам себе продал акции из портфеля пенсионных накоплений в портфель собственных средств. Эту информацию подтвердил “Ъ” человек, близкий к фонду.

Сделки по пенсионным накоплениям по акциям должны проходить через «стакан» — в режиме анонимных торгов. Именно так произошла продажа акций ОВК.

На вопрос о возможных нарушениях в результате подобной сделки в ЦБ ответили, что не комментируют деятельность поднадзорных организаций. «НПФ могут приобретать акции как в состав пенсионных резервов и накоплений, так и в состав собственных средств при условии соответствия их требованиям законодательства»,— добавили в ЦБ. В конце июля акции ОВК были исключены из высшего котировального списка Московской биржи и стали недопустимым объектом для инвестирования пенсионных накоплений. Таким образом, за счет снижения доли в акциях ОВК объем активов, по которым у НПФ «Открытие» были нарушения, уменьшился.

Михаил Моторин, гендиректор НПФ «Открытие», в интервью “Ъ” 16 апреля Для меня основная задача заключается в том, чтобы до конца этого года ни ОВК, ни «Росгосстраха» на балансе НПФ не было

Однако если бы сделка проводилась сразу, когда наступило нарушение, цена за бумаги была бы почти на 10% выше. Когда по причине устранения того же нарушения из ОВК выходили фонды ГК «Регион», цена продажи превышала 420 руб. за бумагу (см. “Ъ” от 1 августа). По закону с прошлого года НПФ должны совершать сделки по активам в портфелях пенсионных средств «на наилучших доступных для фонда условиях». «Каждая сделка, совершаемая НПФ за счет средств пенсионных накоплений и пенсионных резервов, оценивается ЦБ на предмет их совершения на наилучших доступных условиях»,— сообщили в ЦБ в ответ вопрос, была ли оценена сделка по продаже-покупке НПФ «Открытие» акций ОВК с точки зрения фидуциарной ответственности. В НПФ отказались от комментариев.

Фонд избавился и от еще одного нарушения, которое длилось более полутора лет. Ранее УК «Менеджмент-консалтинг» на 100% принадлежала «ФК Открытие», а значит, была аффилирована с фондом, что запрещало ей инвестировать накопления этого НПФ. В августе, как свидетельствуют данные УК, акционерная структура поменялась: у банка осталось лишь 19%, а среди акционеров появились три физлица, так или иначе связанные с «ФК Открытие». Формально аффилированность УК с НПФ была убрана.

«Перекладывание актива с одной руки на другую и псевдобезадресность сделок — назвать полностью белыми решения возникших перед НПФ проблем сложно»,— говорит аналитик «Эксперт РА» Павел Митрофанов. По его мнению, они могут вызвать вопросы у регулятора. «Но полностью обвинять в выборе таких механизмов НПФ сложно. Многие нормы, как, например, исполняемая фондами де-юре неафилированность с УК, но в реальности же обходимая НПФ, являются устаревшими»,— отмечает эксперт, указывая на «определенную лояльность» ЦБ в данном вопросе.

Илья Усов