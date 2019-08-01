ОВК осталась без «Будущего»

Негосударственные пенсионные фонды (НПФ), контролируемые группой компаний (ГК) «Регион», продали на бирже принадлежащие им доли в Объединенной вагонной компании (ОВК), получив почти 10 млрд руб. Эти НПФ проходят период «внутренней санации» и избавляются от активов, доставшихся в наследство от прежних собственников. Сделка по ОВК существенно повысит ликвидность активов пенсионных фондов «Региона», отмечают эксперты.

За две минуты на Московской бирже 31 июля продано 23 млн акций ОВК (около 19,8%). Средневзвешенная цена составила около 425 руб. Общий объем торговли бумагами в эти минуты превысил 9,7 млрд руб.— это максимальный объем сделок в один торговый день за всю публичную историю эмитента.

Столь крупными пакетами акций ОВК владели НПФ «Открытие» и фонды, входящие в периметр ГК «Регион». У УК «Менеджмент-консалтинг», управляющей средствами пенсионных накоплений НПФ «Открытие» (принадлежит банку «ФК Открытие», БФКО), находится пакет в 24,3% акций ОВК. В марте и июне глава БФКО Михаил Задорнов заявлял, что фонд «Открытие», чтобы уложиться в регуляторные нормы, действительно планирует продажу части принадлежащего ему пакета, однако он говорил о меньшем объеме и отмечал, что порядка 10%, «наверное, останется на самом пенсионном фонде» (цитата по «Прайм»), а остальные будут переданы либо банку, либо другой структуре группы. В НПФ «Открытие» не ответили, продавали ли они свои акции 31 июля.

В июне и июле несколько источников, близких к фондам, входящим в пенсионный дивизион ГК «Регион», говорили, что именно НПФ этой ГК планируют «в ближайшем будущем» закрыть сделку по продаже принадлежащих им акций ОВК. В середине мая вагоностроитель сообщал, что у УК «Регион Траст», управляющей пенсионными накоплениями и резервами НПФ «Будущее», «Нефтегарант», «Телеком-союз», «Социальное развитие» и «Образование» (все входят в пенсионный дивизион группы «Регион»), сконцентрировано 19,9% акций ОВК, 31 июля компания сообщила о незначительном — на 0,1 процентного пункта — увеличении доли этой УК (23,3 млн штук акций).

Большинство фондов, входящих в пенсионный дивизион ГК «Регион», активно избавляются от активов, среди которых много долевых инструментов, приобретенных прежним менеджментом (см. “Ъ” от 22 апреля). Например, в конце прошлого года НПФ «Будущее» продал большую часть пакета акций «Росгосстраха» (см. “Ъ” от 28 января), а в первом квартале избавился от остатков его бумаг. О том, что и в этот раз продавцом выступили именно фонды пенсионного дивизиона ГК, рассказали два собеседника “Ъ”, знакомые с положением дел в УК «Регион Траст». В фондах «Региона» и самой группе не ответили на запрос “Ъ”.

Возможным покупателем могли выступить структуры банка «ФК Открытие» или банк «Траст» (оба принадлежат ЦБ), предполагал бывший сотрудник НПФ, входящих в пенсионный дивизион «Региона». «Траст» недавно стал владельцем 5,7% акций ОВК, принадлежавших «Открытие Холдингу», как говорил представитель холдинга, «по отступному в счет задолженности» перед банком. Если сделка 31 июля прошла с БФКО и «Трастом», то их суммарная доля значительно превысила 30%, что может потребовать обязательной оферты для остальных миноритариев. В «Трасте» и в «ФК Открытие» отказались от комментариев.

За последнее время часть задолженности, которая в основном сконцентрирована на «Трасте» и БФКО, реструктурирована, говорил гендиректор НПФ «Открытие» Михаил Моторин (см. “Ъ” от 16 апреля) и подтверждали собеседники “Ъ”, знакомые с ситуацией в ОВК. Впрочем, отмечает управляющий директор «Эксперт РА» Павел Митрофанов, несмотря на улучшившееся положение ОВК, фонды ГК «можно поздравить, поскольку они существенно повысили ликвидность своих активов, что соответствует стратегии этих НПФ на ребалансировку их портфелей».

Илья Усов