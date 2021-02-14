Выходным подобрали направления

Россияне определились, на каких курортах проведут 23 февраля и 8 марта. Конкуренцию склонам Красной Поляны составили пляжный отдых в Египте и тематические поездки на уикенд. Насколько активно россияне покупают туры? Какие необычные предложения еще доступны? Расскажет Сергей Гусев.

В преддверии праздников самым востребованным среди зарубежных направлений стал Египет — на него пришлась половина продаж на даты, включающие 23 февраля и 8 марта, рассказали “Ъ FM” в Tez-Tour. И это при том, что прямого перелета на курорты Антальи или Шарм-эль-Шейха до сих пор нет. Цена недельного отдыха на двоих в четырехзвездочном отеле стартует от 100 тыс. руб., в то время как турецкие курорты с гостиницей «пять звезд» начинаются от 50 тыс. руб.

В сети турагентств «1001 тур» увидели рост спроса на отдых в Египте на 70% – 80% за последний месяц, поделился директор по маркетингу Орхан Омаров: «Спрос на Египет очень сильно возрос, так как людям неудобно делать перелет через Каир, и направлений не так много.

В январе и феврале колоссально вырос спрос на Арабские Эмираты, чего мы не ожидали.

Также в январе возрос спрос на раннее бронирование».

В целом же у зарубежного пляжного отдыха в феврале-марте продолжается период межсезонья. А значит, есть шанс найти тур на экзотические направления — Мальдивы, Кубу или Танзанию — от 150 тыс. руб. на двоих, что примерно в 1,5 раза дешевле январских ценников, отмечает директор по развитию сервиса OnlineTur.ru Игорь Блинов: «Период активных зимних отпусков еще впереди, а продолжительные зимние каникулы закончились. Спад на рынке наблюдается. Цены пошли вниз, предложений на рынке достаточно, то есть есть из чего выбирать. Цена достаточно комфортная, например, улететь на Мальдивы вдвоем на 10 дней по системе “все включено” можно примерно за 260 тыс. руб. Стыковка через Эмираты. Прямой рейс в среднем получается дороже на $1 тыс.».

Короткие выходные 23 февраля и 8 марта туристы используют еще как последний шанс покататься на горнолыжном склоне. Помимо традиционно востребованных Домбая, Приэльбрусья и Красной Поляны, неожиданным интересом пользуется Сербия, в частности курорт Капаоник, подчеркивает заместитель председателя совета директоров холдинга «Джет Трэвэл» Максим Приставко: «Поскольку еще горнолыжный сезон, то, конечно, Красная Поляна. Если говорить про горные лыжи, то спрашивают еще Сербию. Оказалось, достаточно популярным направлением. Даже нельзя было предсказать, что оно будет настолько популярным. В Сербию можно летать, там не очень сложная эпидемиологическая обстановка, ну и возвращающиеся туристы говорят, что катание хорошее».

Подрастает интерес к тематическому отдыху на праздничных уикендах. Например, на 23 февраля в Tez-Tour подготовили трехдневную программу по дворцам, храмам и музеям Санкт-Петербурга. В TUI предлагают отправиться на рыбалку на озера в Архангельской области, а 8 марта провести в двухдневном spa-туре в Петрозаводске.

Большим спросом на предстоящие праздники пользуется отдых в отелях Подмосковья, а также экскурсионные программы в Казани и по Золотому Кольцу, делится гендиректор турфирмы «Дельфин» Сергей Ромашкин: «Для москвичей традиционно — это Подмосковье, разнообразные экскурсионные программы, Санкт-Петербург, Золотое Кольцо, Казань. Подмосковье — это классический загородный отдых: санатории, пансионаты, отели, spa-отдых. Никакой экскурсионной жизни в Подмосковье в эти даты, наверное, не будет. В лидерах — четырех- и пятизвездочные отели. В плохую погоду только эти отели могут обеспечить качественный отдых в замкнутом пространстве.

Подмосковье — это круглогодичное направление, здесь не бывает спада цен.

На Алтай, на Байкал тоже есть люди, но их количество в 100 раз меньше, чем летом, так как это традиционно летние направления».

Согласно опросу онлайн-сервиса OneTwoTrip, половина респондентов уже спланировали свои путешествия на будущие праздники. Четверть опрошенных даже решила взять для отдыха дополнительные дни.

Ольга Сергиенко