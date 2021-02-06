Круизные онлайнеры

Уверенная динамика бронирования туров онлайн в условиях ограниченного международного сообщения стимулирует участников этого сегмента строить позитивные прогнозы по его восстановлению. Компании говорят о росте продаж в период межсезонья на 25% и рассчитывают выйти на докризисный уровень уже к концу года. Позитивная динамика может вернуть на рынок и инвесторов, которых в прошлом году распугали связанные с COVID-19 риски.

К концу 2021 году продажи туров онлайн могут выйти на докризисный уровень 2019 года и даже превысить его, прогнозируют в сервисе Travelata.ru. Там отмечают, что рассчитывать на оптимистичный сценарий восстановления позволяет текущая динамика продаж. Так, если в начале января на туры с вылетом через 90 дней и более от текущей даты приходилось 5–7% бронирований против 25% годом ранее, то сейчас показатель восстановился до 18–20%. Это говорит о том, что люди начали планировать летний отдых в рамках программ раннего бронирования. Другие участники рынка тоже отмечают позитивные тренды. Представитель OnlineTur.ru Игорь Блинов поясняет, что, несмотря на то что пока динамика ранних бронирований отстает от значений 2019 года на 50%, продажи на период межсезонья выше на 25%. «Люди пока не готовы планировать летний отдых, но активно ездят в краткосрочной перспективе»,— указывает он.

Сооснователь Level.Travel Дмитрий Малютин напоминает, что на рынке все еще нет ключевых организованных зимних направлений — Таиланда и Вьетнама, но отмечает, что продажи туров в Танзанию сейчас в 50 раз превышают значения 2019 года, а на Мальдивы — в шесть раз.

Летнюю Турцию, по его словам, россияне пока действительно бронируют сдержанно: продажи находятся на уровне 50% от двухлетней давности. Директор по маркетингу OneTwoTrip Алексей Теплов отмечает, что самостоятельные путешественники в конце 2020 — начале 2021 годов стали активнее летать в открытые страны, что в целом говорит о нормализации ситуации. «Кроме того, во второй половине 2020 года было оформлено на 5% больше билетов по стране, чем годом ранее: вероятно, россияне начали компенсировать малое количество путешествий за границу внутренними перелетами»,— говорит он. Но о полном восстановлении рынка говорить пока рано: по данным Tinkoff Coronaindex, в январе этого года клиенты банка потратили на авиабилеты на 45% меньше, чем годом ранее.

Начавшееся восстановление travel-рынка может вернуть к нему и интерес инвесторов, которых в прошлом году напугали последствия COVID-19. Так в январе 2020 года о решении вложиться в Travelata.ru (основана Алексеем Зарецким и Станиславом Сацуком, который недавно занял пост гендиректора компании) заявил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), но сделка не состоялась.

В Travelata.ru рассказывают, что причиной стали опасения фонда относительно рисков, связанных со снижением туристической активности.

В итоге основатели провели внутренний раунд финансирования на $2 млн. В РФПИ от комментариев отказались.

В Travelata.ru добавляют, что компания не планирует дальнейшего привлечения инвесторов, но не исключают, что в целом их интерес к рынку начнет расти. Эту тенденцию на фондовом рынке уже заметил руководитель отдела по инвестиционному консультированию «Тинькофф Инвестиций» Кирилл Комаров. «Сейчас момент, когда можно войти в подешевевшие активы, а уровень неопределенности, связанный с COVID-19, существенно снизился — инвесторы охотно покупают подешевевшие акции авиакомпаний, отелей, ресторанов и других бизнесов, которые сильно пострадали от пандемии»,— рассказывает он.

Директор департамента консалтинга KPMG Дарья Максимова считает, что скоро можно будет размораживать инвестиции в краткосрочные проекты и стартапы на туристическом рынке. «Ситуация с пандемией в силу начала вакцинации, вероятно, скоро разрешится, и должен последовать рост турпотока»,— прогнозирует она. Более спорными госпожа Максимова называет вложения в городские отели, которым потребуется больше времени на восстановление.

Александра Мерцалова, Анатолий Костырев