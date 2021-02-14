В Казани после согласованного митинга задержали активистов

В Казани после согласованного с властями митинга «против задержаний и репрессий» задержали девять активистовк «Социальной альтернативы». Как уточняют в движении, они были задержаны на улице Баумана в километре от площади Тысячелетия, где проходила акция. Их доставили в отдел полиции «Япеева».

Причины задержания неизвестны. На митинге представители «Социалистической альтернативы» были с баннером «Новому царю — новый 1917».

В МВД по Татарстану на данный момент информацию о задержании не подтверждают. «Пока нет информации»,— сказали «Ъ-Казань» в пресс-службе.

Как сообщал «Ъ-Казань», на площади Тысячелетия в Казани 14 февраля прошел согласованный митинг «против задержаний и репрессий и изменения выборного законодательства в Госдуму». Количество его участников оценивалось более чем в 1 тыс. человек: из-за ограничений по коронавирусу митинг разрешили лишь на 200 человек, однако за ограждениями стояли еще несколько сотен человек.

Митинг организовали представители «Яблока», ПАРНАС и «Левого фронта». Однако к акции присоединились сторонники Алексея Навального и члены КПРФ, которым власти отказали в проведении акции 23 февраля..

Поводом митинга стали массовые задержания участников несогласованных акций в поддержку Алексея Навального 23 и 31 января.

Кирилл Антонов, "Ъ-Казань"