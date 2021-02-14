Число участников митинга против репрессий в Казани превысило тысячу человек

Количество участников проходящего в Казани на площади Тысячелетия согласованного митинга против «против задержаний и репрессий и изменения выборного законодательства в Госдуму» оценивается более чем в 1 тыс. человек. Власти из-за ограничений по коронавирусу согласовали митинг лишь на 200 человек, однако за ограждениями стоят еще несколько сотен человек, передает корреспондент «Ъ-Казань».

Один из организаторов — председатель татарстанского отделения «Яблока» Руслан Зинатуллин сказал «Ъ-Казань», что всего на площадь пришли «несколько тысяч», но многие приходят и уходят потому что холодно (температура в Казани -13).

Официальных данных по количеству участников мероприятия пока нет.

Митинг организовали представители «Яблока», ПАРНАС и «Левого фронта». Однако к акции присоединились сторонники Алексея Навального и члены КПРФ, которым власти отказали в проведении акции 23 февраля. Помимо партийных стягов есть флаги России, Татарстана и имперские триколоры.

Протестующие требуют свободу политзаключенным, в том числе Алексею Навальному, кричат «Путин — не наш президент». Выступающие также говорят о необходимости готовиться к выборам в Госдуму.

Поводом стали массовые задержания участников несогласованных акций в поддержку Алексея Навального 23 и 31 января. Чиновники разрешили проводить акцию на площади Тысячелетия.

Кирилл Антонов, "Ъ-Казань"