Коммунистов призвали к воздержанию

Казанская мэрия отказала КПРФ в согласовании протестных акций, запланированных на 23 февраля. Чиновники сослались на предписание Роспотребнадзора ограничить проведение массовых мероприятий из-за COVID-19. При этом ранее мэрия разрешила провести митинг демократической оппозиции «против репрессий и задержаний». В КПРФ действия властей называют «волюнтаризмом». Эксперты считают, что это часть «общероссийской политики по отношению к КПРФ», которая накануне выборов в Госдуму пытается собрать протестный электорат.



Отказ в проведении протестной акции КПРФ, которая планировалась 23 февраля в центре Казани, подписал глава аппарата горисполкома Евгений Варакин. В своем ответе первому секретарю казанского комитета коммунистов Алексею Серову он напомнил о предписании главного санитарного врача России «ограничить проведение массовых мероприятий». Также чиновник обратил внимание, что в уведомлении «должны быть указаны формы и методы обеспечения организатором публичного мероприятия общественного порядка, организации медицинский помощи», и сослался на решение №43 санитарно-противоэпидемической комиссии Кабмина (в открытом доступе этот документ „Ъ“ найти не удалось). «Рекомендуется воздержаться от проведения массовых мероприятий, в том числе публичных, в связи с чем согласование митинга не представляется возможным»,— резюмировал господин Варакин.

Напомним, уведомление о митинге с участием 100 человек «в защиту социально-экономических прав граждан» КПРФ подала в начале этой недели. Алексей Серов предложил чиновникам согласовать акцию на площадке у памятника Муллануру Вахитову либо в сквере Тинчурина. Также коммунисты подали заявки на проведение митингов еще в шести районах. Эти мероприятия также не были согласованы властями из-за COVID-19, сообщил „Ъ“ господин Серов.

Акция КПРФ планировалась как общероссийская. «Участники акций 23 февраля намерены сформулировать свою политическую позицию в виде конкретных лозунгов и требований к власти»,— сообщал ЦК партии. Вместе с тем ранее коммунистам отказали в проведении шествия в центре Москвы. Также партийцы не получили согласия чиновников в других регионах.

Вместе с тем в Казани на 14 февраля запланирован согласованный мэрией митинг «против задержаний и репрессий и изменения выборного законодательства в Госдуму». Его организаторами стали представители «Яблока», ПАРНАС и «Левого фронта». Поводом для митинга стали массовые задержания участников несогласованных акций в поддержку Алексея Навального 23 и 31 января. Чиновники разрешили проводить акцию на площади Тысячелетия под Казанским кремлем численностью до 200 человек. Ранее председатель татарстанского отделения «Яблока» Руслан Зинатуллин объяснял „Ъ“, что это максимальная допустимая численность участников мероприятий на открытом воздухе в пандемии коронавируса. В прошлом году мэрия Казани также согласовывала отдельные публичные мероприятия (например, Всетатарского общественного центра).

Секретарь татарстанского комитета КПРФ, депутат Госсовета Артем Прокофьев назвал решения чиновников Казани «волюнтаризмом», предположив, что они «подыгрывают определенным силам». «Для нас это определенный шок. Мы, конечно, ко всему привыкли: сначала нам запретили шествия, были и задержания активистов КПРФ… Ужесточения продолжились — теперь и митинги нельзя провести»,— указал депутат. По словам господина Прокофьева, коммунисты проведут консультации с товарищами в Москве, после чего будут принимать решение, стоит ли обращаться в суд. «У нас в республике проводятся мероприятия в помещении, а здесь запрещают проводить на открытом воздухе»,— сказал коммунист.

«Ограничения, связанные с коронавирусом, стали одним из инструментов запрета публичных мероприятий»,— говорит старший партнер юридической службы «Апология протеста», адвокат Александр Передрук. При этом он напоминает, что, например, в Москве и Санкт-Петербурге даже одиночные пикеты «под предлогом коронавируса запрещены». У эксперта «вызывает вопросы соразмерность таких мер», поскольку «проводятся неполитические мероприятия (концерты, спортивные соревнования), где присутствует достаточно большое количество людей». «Чем опаснее митинг, допустим, обманутых дольщиков на 50–100 человек, чем, например, футбольный матч?» — удивляется господин Передрук.

«А чем заслужили КПРФ, чтобы им дали разрешение? Они только говорили о „навальнятах“»,— отмечает казанский политолог Сергей Сергеев. По его словам, митинг «против репрессий» чиновники согласовали, чтобы «использовать как клапан для выхода пара», однако акцию коммунистов разрешать властям «нет выгоды». «Здесь никакого пара уже нет. Никакого возмущения от коммунистов уже не будет»,— полагает господин Сергеев.

По словам политтехнолога Константина Калачева, решение казанских чиновников — это часть «общероссийской политики по отношению к КПРФ». «ПАРНАС вообще вряд ли будет участвовать в выборах в Госдуму осенью, а „Яблоко“, скорее всего, не преодолеет проходной барьер. А вот на КПРФ может сработать протестное голосование, поскольку они позиционируют себя как главную оппозиционную партию»,— поясняет он. В связи с этим эксперт полагает, что власти стараются «держать КПРФ в электоральной резервации», а потому митинги им не согласовали.

Кирилл Антонов