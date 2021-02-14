В Краснодаре на полгода закроют движение на участке улицы Энгельса

В Краснодаре временно ограничат движение транспорта на участке ул. Энгельса – от ул. Калинина до ул. Володи Головатого. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

На этом участке будут идти работы по замене трубопровода хозяйственно-бытовой канализации. Ограничение движение будет действовать со 2 марта до 31 августа 2021 года.

В частности, 2 марта специалисты ООО «Водоканал Краснодар» начнут реконструкцию участка главного фекального коллектора. Специалистам предстоит заменить 115 метров железобетонного трубопровода на новый пластиковый со сроком эксплуатации не менее 50 лет.

«На участке, где будут идти работы, установят ограждение и временные дорожные знаки. Объехать его автомобилисты смогут по прилегающим улицам», – сообщили в мэрии Краснодара.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, 11 февраля в краевой столице рабочие начали забивать специальные ограждения котлована для устройства первого из двух подземных переходов на ул. Петра Метальникова. Их строительство запланировано в рамках проекта по продлению трамвайной линии по ул. Московской. Строительство первого перехода продлится около семи месяцев. Сами работы по строительству трамвайной линии начались с 16 января 2021 года.

Алексей Белянин