В Краснодаре стартовали работы по продлению трамвайной ветки

В ночь на субботу, 16 января, в Краснодаре начались работы по продлению трамвайной линии от улицы Солнечной до улицы Петра Метальникова. Об этом сообщили в мэрии.

«Такие работы в краевом центре пройдут впервые за 20 лет. Это только один из этапов серьезной модернизации транспортной схемы города. В микрорайоне достаточно плотная застройка, там проживает большое количество молодых семей, студентов. Продление трамвайной ветки позволит жителям и гостям кубанской столицы быстрее и удобнее перемещаться по городу», - написал в Telegram глава Кубани Вениамин Кондратьев.

По информации мэрии, работы начались в районе разворотного кольца трамваев на улице Солнечной. Новый участок линии проложат по Московской до улицы Петра Метальникова и обратно. Работы ведет ООО «Управляющая компания “Веста”».

Как рассказал директор компании Владимир Левченко, первый этап работ — переустройство и ремонт существующего трамвайного кольца и подземных инженерных коммуникаций в районе улиц Солнечной и Московской. Затем стартуют работы по строительству подземного перехода по улице Петра Метальникова. Потом сделают подпорную стену трамвайной линии в районе улице Гомельской. Все это планируется выполнить до конца марта 2021 года, и уже с апреля приступить непосредственно к прокладке нового трамвайного полотна.

Подрядчик построит тяговую подстанцию, переустроит инженерные коммуникации на протяжении 1,6 км, построит 1,5 км ливневой канализации. Все работы планируется завершить в течение календарного года со дня заключения контракта.

Василий Хитрых