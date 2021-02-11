В Краснодаре приступили к строительству подземного перехода по улице Петра Метальникова

На ул. Петра Метальникова в краевой столице рабочие начали забивать специальные ограждения котлована для устройства первого из двух подземных переходов. Их строительство запланировано в рамках проекта по продлению трамвайной линии по ул. Московской. Об этом информирует пресс-служба мэрии Краснодара.

Длина подземного перехода составит 36 метров, в нем будут оборудованы три лестничных схода. Для маломобильных горожан предусмотрены два лифта. «Строительство подземного перехода - один из этапов продления трамвайной ветки по ул. Московской. Ранее на этом участке мы ограничили движение транспорта, выполнили переустройство инженерных коммуникаций», - сообщил и.о. директора Центра мониторинга дорожного движения и транспорта Краснодара Виктор Соколов.

Строительство первого перехода продлится около семи месяцев. Начало работ было сдвинуто из-за неблагоприятных погодных условий. К организации второго подземного перехода приступят в конце весны.

Как ранее писал “Ъ-Кубань”, 16 января, в Краснодаре начались работы по продлению трамвайной линии от улицы Солнечной до улицы Петра Метальникова. Это один из этапов модернизации транспортной схемы города.

Андрей Ульченко