В Краснодаре из-за экстренного ремонта котельной без тепла осталась часть жителей Юбилейного микрорайона

В Юбилейном микрорайоне проводят экстренные профилактические работы на крупнейшей в городе котельной. Из-за этого часть жителей осталась без тепла, сообщает пресс-служба филиала АО «АТЭК» «Краснодатеплоэнерго».

По данным компании, в связи с резким похолоданием специалисты компании увеличили число плановых обходов тепловых сетей, котельных, центральных тепловых пунктов. Во время одного из них вечером 13 февраля 2021 года бригада тепловиков заметила странный пар в районе котельной РОК-1, которая отвечает за обогрев Юбилейного и Фестивального микрорайонов города.

На место выехала специализированная техника. Сейчас экстренные профилактические работы проводят 25 человек и пять единиц техники.

«Еще бы час-два промедления, и последствия могли быть более критичными. Без тепла и горячей воды могли бы остаться около 100 тыс. жителей. Сейчас делается все возможное, чтобы локализовать место утечки и не допустить распространения далее»,– комментируют в «Краснодартеплоэнерго».

В компании отмечают, что завершить работы планируют в течение дня 14 февраля. Количество жителей, оставшихся в настоящий момент без тепла, уточняется, добавили в пресс-службе администрации Краснодара.

«Держу на контроле ситуацию с ремонтными работами на теплотрассе в Юбилейном микрорайоне. Выеду на место лично, чтобы проинспектировать работу», – написал в Telegram-канале глава Краснодара Евгений Первышов.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, 12 февраля крупная авария на теплосетях произошла в старом центре Краснодара. Без отопления и горячей воды остались жители 238 многоквартирных домов, расположенных на улице Суворова, Кубанской Набережной, Постовой и Горького. В общей сложности в них проживали около 16 тыс. человек. Мэр Краснодара Евгений Первышов поручал устранить аварию к 18:00 в связи с надвигающимся на город резким ухудшением погоды. Но ремонтные работы затянулись до 22:00.

Алексей Белянин