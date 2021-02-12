В центре Краснодара из-за аварии на теплосетях отключили отопление в 238 домах

В Краснодаре из-за аварии на теплосетях отключили отопление и горячую воду в части домов в старом центре. Об этом мэр Краснодара Евгений Первышов написал в своем Telegram-канале.

В зоне отключения – 238 многоквартирных домов и 27 социальных объектов, расположенных в границах улиц Суворова, Постовой, Горького и Кубанской Набережной. В работах по устранению прорыва задействованы 30 человек и 11 единиц техники.

По словам главы города, на месте прорыва работают сотрудники «Краснодартеплосети», устранить аварию они должны в течение шести часов.

«Впереди холода, к концу дня уже будет понижение температуры. Ставлю аварийным службам жёсткий срок - 6 часов на устранение, пока держится тёплая погода», - написал господин Первышов. Контролировать исполнение поручения будет департамент городского хозяйства и ТЭК.

Как писал “Ъ-Кубань”, перед надвигающимися на Кубань холодами МЧС готовит пункты обогрева и технику. По данным ведомства, погодные условия резко ухудшатся в период с 12 по 20 февраля, ожидается похолодание до -20 градусов по Цельсию, усиление ветра до 15-22 м/с, в отдельных районах до 20-25 м/с, метель, а также дождь, переходящий в сильный снег.

Виктория Колганова