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В Краснодаре устранили крупную аварию на теплосетях

Специалисты АО «Краснодартеплосеть» устранили порыв теплотрассы, в результате которого 16 тыс. жителей Краснодара остались на несколько часов без тепла и горячей воды. Сообщение об этом опубликовала администрация города 12 февраля в 22:09.

Как писал “Ъ-Кубань”, разрыв сети произошел утром 12 февраля. В зону отключения попали 238 многоквартирных домов, расположенных на улице Суворова, Кубанской Набережной, Постовой и Горького. Мэр Краснодара поручал устранить аварию к 18:00 в связи с надвигающимся на город резким ухудшением погоды. Но ремонтные работы затянулись.

Наталья Решетняк


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