США призвали Китай раскрыть данные о первых днях распространения коронавируса

Отчет специалистов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), отправившихся ранее в командировку в Китай для изучения истоков распространения COVID-19, должен быть свободным от влияния властей страны, сказал советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. Он призвал Китай раскрыть сведения о первых случаях заражения коронавирусом.

«Мы глубоко обеспокоены тем, как были переданы ранние сведения из расследования COVID-19, а также вопросами, которые задавались в процессе получения этих сведений. Отчет обязан быть независимым, а обнаруженные экспертами сведения — свободными от влияния правительства Китая»,— сказал господин Салливан в распространенном им заявлении (цитата по Reuters). По его словам, «Китай должен предоставить данные первых дней распространения», чтобы можно было лучше подготовиться к следующей пандемии.

Ранее The Wall Street Journal со ссылкой на специалистов ВОЗ сообщила, что Китай не предоставил делегации ВОЗ необработанные данные о 174 ранних случаях COVID-19 в Ухане, а лишь дали свои интерпретации. Также члены делегации допустили, что первые случаи заражения могли быть отмечены за два месяца до того, как Китай официально сообщил о заражении в Ухане.

К каким выводам о появлении коронавируса пришли эксперты — в материале “Ъ FM” «ВОЗ определяется с датой и местом».