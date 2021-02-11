WSJ: эксперты ВОЗ допустили появление COVID-19 ранее декабря 2019 года

Промежуточные выводы экспертов ВОЗ, направленных к китайский Ухань, свидетельствуют о том, что случаи заражения COVID-19 появились еще до декабря 2019 года. О выводах сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на членов делегации ВОЗ.

По информации издания, эксперты допустили, что в центральном Китае около 90 человек были госпитализированы с симптомами коронавируса за два месяца до того, как стало известно о первом случаи заражения в Ухане. Эксперты ВОЗ запросили китайские власти разрешение на проведение дополнительных анализов.

«Необходимы дальнейшие исследования»,— сказал WSJ глава группы ВОЗ Питер Бен Эмбарек. Детали предварительных выводов ученый не привел.

Официально о первых случаях заражения неизвестным ранее вирусом стало известно в начале декабря 2019 года. Очагом распространения вируса стал продуктовый рынок в китайском Ухане. В марте 2020 года после того, как COVID-19 распространился за пределы КНР, ВОЗ признала случившиеся пандемией. 14 января 2021 года делегация экспертов ВОЗ прибыла в Ухань для поиска источника вируса. 10 февраля их визит завершился.

К началу февраля 2020 года, в мире зарегистрировано более 107 млн заразившихся и 2,3 млн летальных исходов. Случаи заражения зафиксированы в 192 странах мира.

О первых выводах экспертов — в материале “Ъ” «В ВОЗ поведали о мышах и людях».