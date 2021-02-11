ВОЗ определяется с датой и местом

Коронавирус начал распространяться в Китае за два месяца до официального объявления властей. К таким выводам пришли эксперты ВОЗ, которые четыре недели работали в городе Ухань, считавшимся эпицентром вспышки COVID-19. Официально Пекин заявил о первом пациенте с этим заболеванием 8 декабря. Однако ученые ВОЗ обнаружили, что еще в октябре в центральной части Китая как минимум 90 человек были госпитализированы с симптомами, похожими на коронавирус. Но достоверно определить, был ли у них COVID-19, не удалось, и ВОЗ настаивает на продолжении исследований. Подробности — у Владислава Викторова.

Слухи о том, что коронавирус возник задолго до официального объявления, появлялись на протяжении всего прошлого года. В самом начале пандемии китайская газета South China Morning Post писала, что «нулевой пациент» в Китае был обнаружен в ноябре. Но ВОЗ, ссылаясь на официальные данные Пекина, настаивала, что все же первый случай был в декабре. Позже и итальянские онкологи обнаружили в крови некоторых пациентов антитела к коронавирусу. Они предположили, что COVID-19 был в Европе уже в сентябре 2019. Теперь у ВОЗ появились сведения, что как минимум 90 пациентов в Китае были госпитализированы с коронавирусом в октябре того же года.

Однако это не подтвержденные данные, и не исключено, что это просто другая вариация инфекции, отмечает эпидемиолог, соавтор исследования распространения коронавируса в популяции человека Антон Барчук: «Возможно, если пациенты лежали в больнице, были какие-то биологические образцы. Сейчас они изучаются. Я не могу сказать, что я верю в то, что это действительно был коронавирус. Надо помнить, что SARS-CoV-2 несет в своем названии цифру два, напоминая нам, что он не первый, их очень много, и надо разбираться, что это был за вирус. Есть COVID-19, которые находятся в популяции, давно были и живут с нами».

Как сообщили в ВОЗ, за последние месяцы власти Китая протестировали на антитела примерно две трети этих пациентов и сообщили, что не нашли следов заражения коронавирусом. Впрочем, с момента инфицирования прошло слишком много времени, и антитела могли упасть до минимального уровня, поэтому нужны дальнейшие исследования образцов крови, собранных в 2019 году, настаивают эксперты. Ведь в случае тяжелого течения болезни, иммунитет обычно не пропадает слишком быстро. И если подтвердится, что коронавирус циркулировал уже тогда, это может помочь в борьбе с новыми пандемиями, отмечает руководитель научной экспертизы венчурного фонда Inbio Ventures Илья Ясный:

«Сейчас основная проблема, которая стоит перед всеми, — это новые варианты вируса. И они уже эволюционно довольно далеко ушли от того, что было больше года назад. Уже появилось столько новых данных и по лекарствам, и по вакцинам, и по самому вирусу, что надо исходить из того, что есть сейчас.

Это может поменять в будущем изучение эпидемиологии вируса, того, откуда он берется.

Это явно не последний коронавирус, который перепрыгивает с животных на человека. И нужно лучше готовиться к следующим пандемиям, в частности, стоит задуматься уже о разработке панкоронавирусной вакцины, то есть препарата, который бы защищал от любого коронавируса. Но это пока дело будущего. Однако исследования нужно вести уже сейчас».

Несмотря на то, что эксперты ВОЗ провели в Ухане четыре недели, достоверных сведений о том, как коронавирус попал в человеческую популяцию, предоставить пока не смогли. Рассматриваются четыре версии: вирус передался напрямую от летучих мышей, через промежуточного животного носителя, через продовольственную цепочку или его создали в лабораторных условиях, хотя последняя считается маловероятной. И для того, чтобы точно определить происхождение вируса, потребуется не один год, но эти сведения могут быть очень полезными, отмечает руководитель отдела медицинских консультаций BestDoctor Ольга Бакшутова:

«Если подтвердится в будущем, это повлияет, скорее всего, на выводы о происхождении вируса. На текущий момент эксперты отсекли версию об искусственном происхождении, но остальные до сих пор открыты и требуют данных для подтверждения. Это также может повлиять на построение модели распространения вируса, потому что она была построена на тех данных, которые были известны ранее. В любом случае, если бы это было выявлено ранее, то эпидемиологические меры могли бы быть предприняты раньше. Поэтому определенно может быть влияние и на то, как быстро и обильно распространилась эта инфекция по миру. Другой вопрос: как быстро бы отреагировали власти и насколько те методы были бы вовремя предприняты?»

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А тем временем ВОЗ сообщает, что число новых случаев коронавируса по всему миру сокращается. Но теперь возникает другая проблема — вирус стремительно мутирует. В Роспотребнадзоре заявляют, что существует 40 тыс. разновидностей COVID-19. Пока бороться с ними могут все основные вакцины. Но если затягивать прививочную кампанию, то новые всплески заболеваемости будут неизбежны.

Светлана Белова