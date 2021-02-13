Суд отказал вдове Босова в аресте его доли в «Аллтеке»

Арбитражный суд Москвы отказал Катерине Босов, вдове погибшего в мае 2020 года бизнесмена Дмитрия Босова, в требовании наложить арест на акции компании «Аллтек», указано в опубликованном на сайте суда решении. Суд определил, что для наложения ареста нужно его конкретное обоснование, и субъективного опасения истца недостаточно.

Производственные активы группы «Сибантрацит» принадлежат кипрской Sibanthracite, единственным владельцем которой является «Аллтек». Более 86% акций «Аллтек» контролировал председатель совета директоров Дмитрий Босов.

«Для принятия обеспечительных мер необходимо, чтобы заявитель обосновал причины обращения… конкретными обстоятельствами, подтверждающими необходимость принятия обеспечительных мер, и предоставил доказательства, подтверждающие его доводы,— указано в определении суда.— Кроме того… недостаточно чисто субъективного опасения лица о нарушении прав и законных интересов истца». Истец, согласно определению, не предоставил доказательств причины обращений и своих доводов.

Госпожа Босов в декабре 2020 года через суд потребовала запретить регистрацию перехода доли в уставном капитале «Аллтека», а также запретить компании совершать действия, направленные на уменьшение, перераспределение или отчуждение доли погибшего бизнесмена.

Катерине Босов и Дмитрию Босову принадлежит по 43,3% в группе «Аллтек», остальные акции также принадлежат Олегу Шемчуку, Дмитрию Аге и Игорю Макарову. В ноябре 2020 года мать и сыновья Дмитрия Босова от первых двух браков оспорили права Катерины Босов на ее долю в суде первой инстанции. Накануне госпожа Босова подала еще один иск к «Аллтеку» с инспекцией ФНС №46 Москвы в качестве третьего лица.

Ранее стало известно, что «А-Проперти» Альберта Авдоляна приобретает последний и самый крупный актив Дмитрия Босова — угольную компанию «Сибантрацит». Сумма сделки не называется, но, по словам источников “Ъ”, она составляет около $1 млрд.

Подробности — в материале “Ъ” «"А-Проперти" Альберта Авдоляна купила "Сибантрацит"».