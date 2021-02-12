Вдова Босова подала иск к «Аллтеку»

Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск Катерины Босов, вдовы погибшего в мае 2020 года бизнесмена Дмитрия Босова, сообщается в карточке дела. Ответчиком указана компания предпринимателя «Аллтек», а третьим лицом — московская инспекция ФНС №46.

Исковое заявление было подано в четверг, 11 февраля. Оно пока не принято к производству. Иные подробности в карточке дела не сообщаются.

Напомним, по 43,3% в группе «Аллтек» принадлежит Дмитрию Босову и Катерине Босов. Миноритариями являются также Олег Шемшук, Дмитрий Ага и Игорь Макаров. Однако в ноябре 2020 года мать и сыновья Дмитрия Босова от первых двух браков оспорили права Катерины Босов на ее долю в суде первой инстанции. Сообщалось, что она намерена подавать апелляцию.

Ранее в феврале стало известно, что «А-Проперти» Альберта Авдоляна приобретает последний и самый крупный актив империи Дмитрия Босова — угольную компанию «Сибантрацит». Сумма сделки не называется, но, по словам источников “Ъ”, она составляет около $1 млрд.

Подробности — в материале “Ъ” «"А-Проперти" Альберта Авдоляна купила "Сибантрацит"».