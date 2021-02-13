Панама ведет переговоры о поставках «Спутника V»

Панама и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) ведут переговоры по поставкам вакцины «Спутник V», сообщил пресс-атташе российского посольства Олег Вишневецкий. По данным «РИА Новости», Минздрав Панамы сообщил в письме РФПИ, что регулятор готов выдать разрешение на экстренное использование препарата.

«В настоящее время между министерством здравоохранения Панамы и РФПИ идут прямые переговоры в виртуальном формате»,— сказал господин Вишневецкий «РИА Новости».

Вакцина «Спутник V» была зарегистрирована в России в августе 2020 года. Ее применение одобрили больше 25 стран. По информации РФПИ, препарат входит в тройку лидеров по одобрениям регуляторов.