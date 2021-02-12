Россиян потянуло на восток

Недвижимость в ОАЭ набирает популярность. Во время пандемии россияне начали активно скупать там жилье, прежде всего, конечно, в Дубае. Что это: попытка побега или выгодные инвестиции? Разбиралась Алла Пугачева.



Пандемия коронавируса переворачивает все с ног на голову, и вот наглядный тому пример: россияне склонны искать островки стабильности не в старой доброй Европе или в США, а на Ближнем Востоке. Число запросов на покупку жилья в Объединенных Арабских Эмиратах в январе выросло на 35 % по сравнению с декабрем, фиксирует портал Emirates.Estate. А если сравнивать год к году, то прирост составляет почти 20%.

Что ищут россияне на востоке, рассказала гендиректор компании Golden Brown real estate Татьяна Бурлаковская: «Россияне хотят пляжную недвижимость для сдачи в аренду либо в качестве второго дома. Если мы говорим про первый вариант, то в Дубае есть хорошие рассрочки от застройщиков. Допустим, если проект еще не сдан, то вы можете получить длительную рассрочку. Доходность в Дубае при сдаче в аренду составляет 5-10%. Кроме того, увеличился запрос на премиальную недвижимость с частными пляжами, чья стоимость в хороших элитных комплексах начинается от $2 млн».

С 2019 года россияне имеют право находиться в Эмиратах без визы до трех месяцев. Авиасообщение с этим государством восстановлено еще в сентябре, самолеты сейчас летают ежедневно. И даже весной в разгар пандемии руководство страны не пошло на радикальные меры, локдаун был достаточно мягким. Многих российских инвесторов привлекает как раз лояльность местных властей, говорит главный редактор Prian.ru Филипп Березин: «Купить там жилье нетрудно.

К капиталам людей, которые покупают недвижимость, в Эмиратах относятся мягче, чем в европейских странах или тем более в Соединенных Штатах Америки.

Вести бизнес с ОАЭ стало в значительной степени проще, чем со многими другими странами, где традиционно покупают недвижимость».

Наибольшей популярностью у инвесторов из России пользуются апартаменты с видом на Персидский залив. Площадь квартир в среднем — 150 «квадратов». Цены разные, но лучше всего продаются варианты от $300 тыс. до $1,5 млн. При этом если в недвижимость вложено как минимум $270 тыс. или около 20 млн руб., то новый собственник может претендовать на резидентскую визу. Есть еще один популярный актив — это гостиничные номера, их часто предлагают рассмотреть для инвестиций местные компании. Бизнесмен из Москвы Георгий еще три года назад вложил более $200 тыс. именно таким образом и в целом доволен результатом, но есть нюансы:

«Среди плюсов отельных номеров, которые приносят определенную доходность, — это надежная инвестиция, среди минусов — дороговизна, и, соответственно, доходность ниже. ОАЭ — конечно, очень интересная для инвестиций страна, но если бы мы рассматривали вариант повторить снова пройденный путь, имея уже нынешний опыт, то, наверное, мы искали бы какую-то недвижимость или застройщика самостоятельно, а потом бы думали, каким образом можно через кого-то эту недвижимость сдавать. В нашем случае компания за счет своего маркетинга и других ухищрений сильно завышала цену».

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По словам Георгия, отель, в котором он владеет номером, весной из-за пандемии закрывался на несколько месяцев. В результате он, конечно, потерял доходность, но в ближайшее время рассчитывает на полноценное восстановление рынка аренды, тем более что в этом году в Дубае все же должна состояться Всемирная выставка ЭКСПО, которая превратит город в центр притяжения международного бизнеса. По очевидным причинам в прошлом году ее отменили и перенесли на осень 2021-го, но даже название «Экспо-2020» решили сохранить.