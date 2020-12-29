Коронавирус подогрел спрос на зарубежную недвижимость

Спрос на зарубежную недвижимость по итогам года вырос в полтора раза даже на фоне закрытых границ и сворачивания программ «золотых паспортов». Активы за границей стали ключом к свободному передвижению, говорят собеседники «Известий», ведь именно наличие недвижимости зачастую становилось единственным основанием для въезда в другие страны. Поэтому по отдельным направлениям число запросов на жилье за рубежом выросло на 20%, а то и 50%, подсчитали в Knight Frank.

Правда, активны были в основном опытные покупатели, сообщил “Ъ FM” руководитель проекта о зарубежной недвижимости Tranio.ru Георгий Качмазов:

«Крупные клиенты достаточно активны, поскольку им не так важно поехать и посмотреть на объект. Они способны оценить его удаленно, для этого они должны знать локацию, понимать оценку риска и доходности и иметь необходимую инфраструктуру: счет за рубежом, юристов, команду и главное — опыт таких сделок. Для менее крупных клиентов, которые приобретают что-то для себя, критично поехать и посмотреть объекты. Поскольку границы закрыты, таких покупателей, конечно, стало существенно меньше. Третий сегмент, который достаточно активен,— это клиенты, приобретающие недвижимость для получения вида на жительство или паспорта. Таких достаточно много. Причина в том, что эти документы дают большую свободу перемещений в современном мире, закрытом на локдаун из-за коронавируса».

Активы за рубежом часто покупают даже несмотря на сворачивание программ «золотых паспортов». Так недавно поступил Кипр, который отменил одну из самых популярных программ гражданства в обмен на инвестиции. Но покупатели переключились на другие направления, отметил партнер Paragon Advice Group Александр Захаров: «Конечно же, Кипр очень сильно пострадал, поскольку спрос на недвижимость упал в связи с отменой программы гражданства за инвестиции.

Что касается других рынков, в том числе Португалии, Греции, действительно существует спрос на инвестиционное жилье с целью получения вида на жительство — так называемых "золотых виз".

Правительство Португалии внесло существенные коррективы в программу и до июля все еще можно будет приобрести недвижимость в Порту и Лиссабоне».

К чему привела анонсированная приостановка предоставления гражданства Кипра в обмен на инвестиции Читать далее

По оценкам аналитиков, в следующем году спрос на зарубежную недвижимость может вырасти еще на 15–30%, но только если власти не введут новые ограничения.

Иван Корякин