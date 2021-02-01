ОАЭ раскроют паспорта для иностранцев

Обеспеченные россияне смогут стать подданными эмиров Дубая и Абу-Даби. Объединенные Арабские Эмираты впервые готовы предоставить иностранцам право на получение гражданства. Как сообщает государственное информагентство, на паспорт смогут претендовать изобретатели, ученые, врачи, художники, а также инвесторы, владеющие в стране недвижимостью. Ее стоимость, по данным профильных порталов, составляет несколько сотен тысяч евро. Как заявляют власти ОАЭ, поправки в закон уже приняты, и за счет таких изменений они надеются привлечь талантливых людей, которые будут способствовать развитию государства. Заинтересует ли российских бизнесменов такая возможность? И станут ли ОАЭ новым запасным аэродромом для миллиардеров? Выяснял Григорий Колганов.

Оазис в знойной пустыне с ВВП на душу населения почти в 4 раза больше, чем в России: раньше, чтобы стать гражданином ОАЭ, иностранцу нужно было совершить нечто экстраординарное, например, спасти жизнь шейха или члена его семьи. Но вот власти страны, в которой более 80% населения — это трудовые мигранты, меняют правила получения гражданства. Вести бизнес в ОАЭ в качестве резидента очень и очень привлекательно, говорит старший юрист департамента международного налогового планирования юридической фирмы «Клифф» Юлия Овчинникова. Ведь многих привычных нам налогов там нет, а местные банки не станут делиться информацией с другими государствами.

«Там нет налога на прибыль, корпоративного налога, налога на доходы физических лиц и, в принципе, налога с зарплат. В 2018 году был введен НДС, его ставка — 5%, но не все компании обязаны выплачивать этот налог. Местные банки, открывая счет, воспринимают вашу компанию уже сразу как резидента, то есть они не отправляют эту информацию в автоматическом режиме в обмен с налоговыми органами других стран»,— пояснила Овчинникова.

Чтобы стать гражданином Эмиратов, врачу, изобретателю или ученому нужно быть выдающимся представителем своей профессии, иметь практически мировое признание и уникальные компетенции в сферах, в которых остро нуждаются ОАЭ. А художникам или служителям других муз надо и вовсе выступать «пионерами» в своих областях. Для инвесторов условия вроде бы попроще — необходимо владеть недвижимостью на территории страны или получить патенты, одобренные местным Министерством экономики.

Станут ли российские бизнесмены всерьез рассматривать перспективу получения ближневосточного паспорта? “Ъ FM” спросил об этом тех, кто ведет дела в Эмиратах. Сооснователь ресторанного холдинга Bulldozer Group Александр Орлов, открывший в 2018 году заведение «Тануки» в Дубае, с интересом воспринял новость о гражданстве ОАЭ: «Иметь гражданство Эмиратов очень хорошо. Во-первых, там, по-моему, безвизовый режим во многие страны, включая Европу, упрощенное получение американской визы, английское право, и там нету налога за дивиденды. Плюс у граждан этой страны много льгот, можно получить грант на бесплатное обучение за границей».

Гражданину Эмиратов положены тысячедолларовые выплаты при женитьбе, рождении ребенка, на покупку жилья и учебу. Тем не менее, основательница сети кофеен «Даблби» Анна Цфасман, открывшая несколько лет назад заведение в ОАЭ, о переезде в эту страну не мечтает по многим причинам. К тому же у россиян, претендующих на ближневосточный паспорт, будут весьма серьезные конкуренты. «Это гражданство страны с неизвестным мне культурным кодом, там тяжело находиться в +50-60, там нет привычной растительности, дышать, конечно, тяжело, даже когда там погода не очень жаркая. Нужно привыкнуть к тому, что там тотальная слежка, например, из мессенджеров писать можно, звонить нельзя, потому что они не могут расшифровать звонки, то есть нужно быть готовым к тому, что все разговоры прослушываются. Там почти всем заправляют индусы, у них и связи есть, они умеют привозить дешевую рабочую силу, поэтому нашим соотечественникам придется на первых порах довольно трудно»,— отметила Цфасман.

Объединенные Арабские Эмираты никогда не считались офшором в классическом смысле слова. Однако в последнее время они набирали популярность у бизнесменов всего мира в качестве запасного варианта. Учитывая, что Кипр и Мальта сворачивают или усложняют свои программы «золотых паспортов», изменения в законодательстве ОАЭ привлекут еще больше внимания к гражданству этой страны, полагает партнер FBK Legal Александр Ермоленко. Он ожидает значительного исхода обеспеченных россиян на Ближний Восток, по крайней мере, на бумаге:

«Мы закрутили гайки, национализировали элиты, но при этом у нас не стало жить комфортнее, риски для собственников по-прежнему высоки.

Поэтому у нас потребность эта растет. Если это будет так, как с Кипром, то это, конечно, будут сотни, даже может быть и тысячи людей. Потому что все же ищут, куда перейти с Кипра, с Мальты, например, какой-то Сингапур, Гонконг. Все-таки Арабские Эмираты поближе и, как ни странно, понятнее».

В дополнение ко всему новая программа не предполагает отказа от паспорта другого государства. Впрочем, все может оказаться не столь безоблачно. Как уточняют СМИ, заявления на гражданство Эмиратов будут рассматриваться правительством чуть ли не в индивидуальном порядке.