«Прощаемся и перемещаемся» В Россию из Словении экстрадирован бывший министр по информполитике Дагестана

В пятницу по требованию Генеральной прокуратуры в Россию был экстрадирован бывший министр по информационной политике и массовым коммуникациям Дагестана Нариман Гаджиев. Задержан он был в Словении еще в сентябре 2019-го, однако на улаживание формальностей ушло почти полтора года. На родине экс-министру придется отвечать за мошенничество с использованием служебного положения и подделку документов.

Как сообщили сегодня в надзорном ведомстве, принятия положительного решения об экстрадиции удалось добиться «благодаря слаженным действиям Генеральной прокуратуры Российской Федерации и организованному тесному взаимодействию с компетентными органами Республики Словения».

В Москву господин Гаджиев был доставлен в сопровождении сотрудников ФСИН России.

Как сообщал “Ъ” , уголовное дело о хищении бюджетных средств в министерстве было заведено на Наримана Гаджиева еще в 2014 году.

С июля 2011 года он занимал должность директора республиканского информационного агентства «Дагестан», а в сентябре 2012 года был назначен министром по информационной политике и массовым коммуникациям (позднее ведомство было переименовано). Республику тогда возглавлял Магомедсалам Магомедов. С приходом к власти Рамазана Абдулатипова в начале 2013 года господин Гаджиев покинул кресло министра. Вскоре после этого проверкой работы РИА «Дагестан» и министерства печати занялась республиканская Счетная палата и сотрудники ФСБ.

Проверка выявила многочисленные факты хищения бюджетных средств при заключении госконтрактов.

Первыми фигурантами уголовного дела, возбужденного по ч. 4 ст. 160 УК (присвоение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное группой лиц по предварительному сговору с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере), стали бывший и. о. директора РИА «Дагестан» Фикрет Бабаев и главный бухгалтер агентства Али Зайдиев.

По данным следствия, господин Бабаев, сменивший Наримана Гаджиева в кресле руководителя информационного агентства, в сговоре с Али Зайдиевым похитили денежные средства, поступившие учреждению в виде субсидий на выполнение госзадания. Часть подложных документов о якобы оказанных различными фирмами и индивидуальным предпринимателем услугах и реализованной продукции для информагентства были подписаны министром Гаджиевым.

Бабаев и Зайдиев, возместившие нанесенный государству ущерб, получили условные сроки, а Нариман Гаджиев стал уже фигурантом дела о хищениях в министерстве и был объявлен в розыск.

Сумма хищений в возглавляемом им ведомстве составила около 5 млн руб.

По данным следствия, в декабре 2012 года министр заключил восемь госконтрактов на 2,3 млн руб. с фирмой «Спектр» для создания и трансляции телепрограмм, в том числе в рамках республиканской целевой программы «Патриотическое воспитание граждан в Республике Дагестан на 2011–2015 годы». В подтверждение оказания услуг «Спектр» представил документальные фильмы и телепередачи, сюжеты и смысловое содержание которых не соответствовали условиям и тематике заключенных контрактов и их техническому заданию, при этом часть из них, как выяснили следователи, была изготовлена другими организациями.

В том же месяце шесть аналогичных госконтрактов на общую сумму 2,7 млн руб. было заключено с фирмой «Форпост Юг Медиа». В качестве доказательств оказания услуг были представлены фиктивные эфирные справки о размещении в эфире РГВК «Дагестан» телепередач «Город молодых», «Крупным планом» и «WEВ-обзор».

В действительности все эти телепрограммы были подготовлены на базе телеканала его штатными сотрудниками.

Нариман Гаджиев был обвинен в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 (мошенничество группой лиц, по предварительному сговору, с использования своего служебного положения, в особо крупном размере) и ч. 2 ст. 327 (подделка иных официальных документов, предоставляющих права, в целях их использования для обеспечения совершения другого преступления) УК РФ.

О своем задержании в Словении Нариман Гаджиев, опережая официальные ведомства России, сообщил на своей странице в Facebook 25 сентября 2019 года: «Ну что, прощаемся и перемещаемся». Судя по его комментарию под постом, вину в предъявленных ему преступлениях он отвергает.

Юлия Рыбина, Махачкала