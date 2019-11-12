«Тупо приехать и сесть не хочу»

В Словении задержан числившийся в розыске бывший министр печати и информации Дагестана Нариман Гаджиев. Уголовное дело о хищении бюджетных средств в ведомстве было заведено на него еще в 2014 году. Все эти годы фотография господина Гаджиева висела на стендах с данными разыскиваемых, хотя он продолжал публично общаться в сети, рассказывая о своей жизни и путешествиях по Европе. Экс-министр первым и сообщил о своем задержании и предстоящей экстрадиции в Россию.

В минувшее воскресенье, поблагодарив друзей за поздравления с днем рождения, Нариман Гаджиев закончил очередной пост в Facebook словами «Я в словенской тюрьме, жду экстрадиции на родину».

В понедельник эту информацию подтвердили в российском посольстве в Любляне. Как выяснилось, господин Гаджиев был задержан еще 20 сентября. «В настоящее время решается вопрос о его экстрадиции в Россию»,— уточнили в диппредставительстве.

С июля 2011 года Нариман Гаджиев занимал должность директора республиканского информационного агентства «Дагестан», а в сентябре 2012 года был назначен министром по информационной политике и массовым коммуникациям (позднее ведомство было переименовано). Республику тогда возглавлял Магомедсалам Магомедов. С приходом к власти Рамазана Абдулатипова в начале 2013 года господин Гаджиев покинул кресло министра.

Вскоре проверкой работы РИА «Дагестан» и Министерства печати занялась республиканская Счетная палата и сотрудники ФСБ.

Проверка выявила многочисленные факты хищения бюджетных средств при заключении госконтрактов.

Первыми фигурантами уголовного дела, возбужденного по ч. 4 ст. 160 (присвоение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное группой лиц по предварительному сговору с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере) УК, стали бывший и. о. директора РИА «Дагестан» Фикрет Бабаев и главный бухгалтер агентства Али Зайдиев.

По данным следствия, господин Бабаев, сменивший Наримана Гаджиева в кресле руководителя информационного агентства, в сговоре с Али Зайдиевым похитили денежные средства, поступившие учреждению в виде субсидий на выполнение госзадания. Они направили в региональное управление Федерального казначейства заявки на получение наличных со счета РИА «Дагестан», а поступившие в кассу бухгалтерии деньги присвоили. Для сокрытия следов преступления они изготовили подложные документы о якобы оказанных различными фирмами и индивидуальным предпринимателем услугах и реализованной продукции для информагентства.

Руководители фирм, согласившиеся участвовать в составлении фиктивных документов, были вознаграждены суммами в 12 тыс. и 42 тыс. руб., основная доля (около 2,5 млн руб.) досталась руководителю информагентства и главбуху.

Приговор, вынесенный в августе 2015 года после рассмотрения дела в особом порядке Ленинским районным судом Махачкалы, зафиксировал и участие в махинациях бывшего руководителя РИА «Дагестан» Наримана Гаджиева. Часть фиктивных документов, датированных периодом, когда агентство возглавлял господин Гаджиев, господин Бабаев дал подписать новоиспеченному министру, говорится в тексте судебного решения.

Суд ограничился условными сроками в отношении Фикрета Бабаева и Али Зайдиева, которые к тому моменту уже полностью возместили нанесенный государству ущерб. А господин Гаджиев к тому времени стал уже фигурантом дела о хищениях во вверенном ему министерстве и был объявлен в розыск. Сумма хищений в этом ведомстве составила около 5 млн руб.

По данным следствия, в декабре 2012 года министр заключил восемь госконтрактов на 2,3 млн руб. с фирмой «Спектр» для создания и трансляции телепрограмм, в том числе в рамках республиканской целевой программы «Патриотическое воспитание граждан в Республике Дагестан на 2011–2015 годы». В подтверждение оказания услуг «Спектр» представил документальные фильмы и телепередачи, сюжеты и смысловое содержание которых не соответствовали условиям и тематике заключенных контрактов и их техническому заданию, при этом часть из них, как выяснили следователи, была изготовлена другими организациями. В том же месяце шесть аналогичных госконтрактов на общую сумму 2,7 млн руб. было заключено с фирмой «Форпост Юг Медиа». В качестве доказательств оказания услуг были представлены фиктивные эфирные справки о размещении в эфире РГВК «Дагестан» телепередач «Город молодых», «Крупным планом» и «WEВ-обзор».

В действительности все эти телепрограммы были подготовлены на базе телеканала его штатными сотрудниками.

Покинув Россию, Нариман Гаджиев, ставший в Дагестане популярным блогером еще до начала чиновничьей карьеры, не делал тайны из своей жизни за границей и рассказывал о ней и путешествиях по европейским странам, публикуя лаконичные посты и иллюстрируя их фотографиями. В день назначения Владимира Васильева исполняющим обязанности главы Дагестана экс-министр опубликовал совместные с ним фото, снабдив их шутливой подписью.

А 25 сентября, то есть спустя пять дней после задержания в Словении, Нариман Гаджиев сообщил, не вдаваясь в подробности: «Ну что, прощаемся и перемещаемся». На вопрос одного из френдов, нет ли у него желания приехать на родину, он ответил: «Желание огромное, но тупо приехать и сесть, а потом долго-долго ждать, что на меня повесят, а повесят обязательно, не хочу».

Юлия Рыбина, Махачкала